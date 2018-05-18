Пресса Британии: "Новичок" известен Западу уже 20 лет

Кроме того, многие страны разрабатывают все более современные ракеты, что угрожает ключевым объектам британской инфраструктуры - например, электростанциям и станциям водоснабжения.

По словам Осборна, Великобритания должна занять более агрессивную позицию и быть готовой идти на риск, в том числе проводя наступательные операции в киберпространстве.

Угрозы со стороны враждебно настроенных государств, в том числе России, по его словам, растут. Да и мир в целом стал "более опасным, изменчивым и непредсказуемым".

В современных условиях часто сложно установить, например, кто именно совершает кибернападение.

Упоминая отравление Сергея и Юлии Скрипалей, он также отмечает, что растет угроза применения химического оружия, несмотря на то что это было запрещено еще после окончания Первой мировой войны.

"Новые технологии изменят приемы ведения войны, а также нашу жизнь и наше общество... Если мы не адаптируемся, то мы будем отставать - как сегодня, так и завтра", - цитирует маршала Фила Осборна газета Times.

Проблемы Бундесвера

Financial Times пишет, что правительство Германии не знает, как потратить растущий бюджет министерства обороны страны.

На правительство оказывается все более сильное давление - как в самой стране, так и из-за рубежа, - чтобы на оборону выделялось больше средств.

Но в Берлине многие сейчас обсуждают совсем другой вопрос - если эти деньги будут предоставлены вооруженным силам, то как они смогут их потратить?

Четыре года назад канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с требованием НАТО, что каждая страна альянса должна тратить 2% своего ВВП на оборонные нужды.

На этой неделе правительство заявило, что к 2025 году эти расходы достигнут 1,5% ВВП (а не 1,2%, как в 2017 году).

Это означает, что вооруженные силы получат дополнительно миллиарды евро на закупку новых танков, самолетов и беспилотников, а также на зарплаты тысяч новых солдат и другого персонала.

Но, как отмечает газета, даже в этом случае Германия будет тратить на оборону меньше в процентном отношении, чем такие страны, как США, Великобритания или Франция.

Более 20% оборонного бюджета Германии идет на зарплаты и пенсии. На оставшиеся деньги министерство обороны могло бы купить больше необходимой техники.

Но нехватка персонала и его неэффективное использование, а также чисто бюрократические проблемы означают, что уже сейчас министерство обороны не всегда в состоянии потратить свой годовой бюджет.

В прошлом году вооруженные силы должны были закупить боевую технику на сумму в 5,9 млрд евро, но, несмотря на нехватку определенных видов вооружений, 600 миллионов так и не были потрачены.

Проблема также заключается в том, что оборонный бюджет Германии сокращался в течение 25 лет, что отрицательно отразилось на поставщиках.