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В Рапламаа в тяжелом ДТП погиб мотоциклист

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Сегодня в Рапламаа в поселке Вяльятагузе после обеда произошло тяжелое ДТП, в котором погиб потерявший управление 66-летний мотоциклист.

Сегодня в 13:38 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу. По первоначальным данным, авария произошла из-за того, что один из ехавших в колонне мотоциклистов потерял управление. Мужчина упал с мотоцикла Yamaha, однако мотоцикл продолжил движение и столкнулся с ехавшим впереди мотоциклом Suzuki. В результате мотоцикл Yamaha загорелся. Упавший с мотоцикла 66-летний мужчина скончался на месте от полученных ран. Водитель мотоцикла Suzuki справился с управлением и от столкновения не пострадал. 

Авария произошла на отрезке дороги, где максимальная скорость составляет 90 км/ч. Погибший мотоциклист использовал защитное снаряжение. Находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения, выясняется. 

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