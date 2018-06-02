В Рапламаа в тяжелом ДТП погиб мотоциклист

Сегодня в 13:38 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу. По первоначальным данным, авария произошла из-за того, что один из ехавших в колонне мотоциклистов потерял управление. Мужчина упал с мотоцикла Yamaha, однако мотоцикл продолжил движение и столкнулся с ехавшим впереди мотоциклом Suzuki. В результате мотоцикл Yamaha загорелся. Упавший с мотоцикла 66-летний мужчина скончался на месте от полученных ран. Водитель мотоцикла Suzuki справился с управлением и от столкновения не пострадал.