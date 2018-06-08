ДТП в Таллинне: автомобили разбросало как кегли

Rus.Postimees.eeТаллиннДТП в Таллинне: автомобили разбросало как кеглиДТП в Таллинне: автомобили разбросало как кеглиRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать8 июня 2018 г., 10:44Сегодня, 8 июня, около 9.00 на перекрестке Суур-Сыямяэ и Руунаоя в Ласнамяэ произошла авария: столкнулись легковые автомобили Hyundai и Сitröen. ПоделитьсяВ результате столкновения Сitröen перевернулся на бок, водитель застрял в машине.Спасатели вырезали дырку в переднем стекле автомобиля, чтобы вызволить водителя. Скорая помощь доставила его в больницу.дтпполицияталлинн