пт, 08.06.2018
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ДТП в Таллинне: автомобили разбросало как кегли

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Сегодня, 8 июня, около 9.00 на перекрестке Суур-Сыямяэ и Руунаоя в Ласнамяэ произошла авария: столкнулись легковые автомобили Hyundai и Сitröen.

В результате столкновения Сitröen перевернулся на бок, водитель застрял в машине.

Спасатели вырезали дырку в переднем стекле автомобиля, чтобы вызволить водителя. Скорая помощь доставила его в больницу.

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