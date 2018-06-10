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  • Невероятный случай в Бразилии: похороненный младенец через восемь часов закричал из-под земли

Невероятный случай в Бразилии: похороненный младенец через восемь часов закричал из-под земли Смотрите фото и видео!

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ФОТО: HO / AFP

В Бразилии похоронили живого младенца, которого по ошибке признали мертвым, сообщает The Mirror.

Ребенка обнаружили двое полицейских: они услышали из-под земли звуки, напоминающие хныканье, и принялись копать. На глубине примерно 50 сантиметров они увидели тело маленькой девочки, передает Lenta.ru.

Полицейские предположили, что у ребенка множественные переломы, и оперативно доставили ее в больницу. Врачи поместили младенца в отделение интенсивной терапии и заверили, что сейчас его состояние стабильно.

По данным полиции, которая уже инициировала расследование, матерью девочки является 15-летняя жительница Бразилии. Она рассказала, что схватки начались в ванной и ребенок упал головой на пол. Новорожденный не заплакал, поэтому 57-летняя бабушка роженицы посчитала, что ребенок мертв.

Пожилая женщина посоветовала следовать традициям и закопать ребенка завернутым в ткань.

Начальник полиции признался, что считает случившееся чудом.

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