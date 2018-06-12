Европа приготовилась к бойкоту чемпионата мира в России

«Поеду ли я на чемпионат мира по футболу? Россия — неидеальное место, чтобы смотреть футбол. К тому же у меня нет любимой сборной на этом турнире. Мне нравится команда Италии, но она не попала на чемпионат, как и сборная Чехии. Но мне нравится сам турнир. Все в течение месяца только и будут о нем говорить. Это весело», — рассказал хоккеист Isport.