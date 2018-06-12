Европа приготовилась к бойкоту чемпионата мира в России

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.
«Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня», — написал журналист.
Официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили власти Великобритании. Лондон понизил уровень делегации на мундиале в связи с обвинениями в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. К Великобритании присоединились власти Исландии, Польши и Австралии, передает Lenta.ru
Россию назвал плохим местом для проведения ЧМ и вратарь сборной Чехии по хоккею Ондржей Павелец.
«Поеду ли я на чемпионат мира по футболу? Россия — неидеальное место, чтобы смотреть футбол. К тому же у меня нет любимой сборной на этом турнире. Мне нравится команда Италии, но она не попала на чемпионат, как и сборная Чехии. Но мне нравится сам турнир. Все в течение месяца только и будут о нем говорить. Это весело», — рассказал хоккеист Isport.