Галерея: Керсти Кальюлайд и король Нидерландов прогулялись по улочкам Старого Таллинна

Программа второго дня визита в Таллинн также включает посещение творческого городка Теллискиви, в частности - семинара об инновациях в сельско-хозяйственном секторе, в рамках которого министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шутен и министр сельской жизни Эстонии Тармо Тамме подпишут Меморандум о взаимопонимании, там же будут представлены результаты проходящего в Таллинне с 8 по 10 июня хакатона, посвященного аграрному сектору.