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  • Галерея: Керсти Кальюлайд и король Нидерландов прогулялись по улочкам Старого Таллинна

Галерея: Керсти Кальюлайд и король Нидерландов прогулялись по улочкам Старого Таллинна

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В ходе двухдневного визита в Таллинн в среду король Нидерландов Виллем-Александр прогулялся по улицам Старого Таллинна вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Rus.err.

Программа второго дня визита в Таллинн также включает посещение творческого городка Теллискиви, в частности - семинара об инновациях в сельско-хозяйственном секторе, в рамках которого министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шутен и министр сельской жизни Эстонии Тармо Тамме подпишут Меморандум о взаимопонимании, там же будут представлены результаты проходящего в Таллинне с 8 по 10 июня хакатона, посвященного аграрному сектору.

Далее король встретится с местной общиной и посетит художественный музей KUMU.

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