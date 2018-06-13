Галерея: Керсти Кальюлайд и король Нидерландов прогулялись по улочкам Старого Таллинна
13 июня 2018 г., 13:37
В ходе двухдневного визита в Таллинн в среду король Нидерландов Виллем-Александр прогулялся по улицам Старого Таллинна вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Rus.err.
Программа второго дня визита в Таллинн также включает посещение творческого городка Теллискиви, в частности - семинара об инновациях в сельско-хозяйственном секторе, в рамках которого министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шутен и министр сельской жизни Эстонии Тармо Тамме подпишут Меморандум о взаимопонимании, там же будут представлены результаты проходящего в Таллинне с 8 по 10 июня хакатона, посвященного аграрному сектору.
Далее король встретится с местной общиной и посетит художественный музей KUMU.