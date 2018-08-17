Опасная свобода: бассейны и СПА-центры не обязаны нанимать спасателей

Поднять тему безопасности в водных центрах нас призвала читательница Илона. На прошлой неделе Илона побывала в СПА-центре гостиницы Hestia в Лауласмаа. «Еще при выходе из раздевалки в зону непосредственно бассейнов в глаза бросилась табличка, что в водном центре нет спасателей, мол, вы, граждане, сами несете ответственность за происходящее. Вдобавок к этому по громкоговорителю на трех языках эстонском/русском/английском каждые полчаса вещали то же самое: спасателей в бассейне нет.

Спустя несколько дней Илона вновь посетила водный центр и стала свидетелем того, что ее особенно обеспокоило - в свете сообщения об отсутствии спасателей: «В водном центре имеется бассейн с четырьмя дорожками. Его глубина 150-90 сантиметров и прыгать в него с бортика запрещено. Дети, что предсказуемо, на запрещающие таблички, написанные на эстонском языке, никакого внимания не обращают: прыгают бомбочкой, делают сальто, ныряют спиной назад и так далее. Моя мама, которая уже 30 лет работает в реанимации и на своем веку повидала сотни летальных исходов, спровоцированных травмами, полученными на воде, сделала детям замечание, на что получила от них лишь язвительное "нам родители разрешили"».

Илона уточнила, что она понимает, что ответственность за ребенка несут родители, но в общественных местах нужно бы иметь соответствующую службу: «Неужели нет требования об обязательном присутствии спасателя в бассейне или аквапарке?»

Этот вопрос заинтересовал и нас, особенно сейчас – во времена тотального непослушания детей и подростков и связанного с этим слишком большого количества несчастных случаев.

При более близком рассмотрении вопроса оказалось, что соответствие подобных учреждений нормам и требованиям проверяют Департамент здоровья и Департамент защиты прав потребителя.

Главный специалист Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс объяснил, что требования, предъявляемые к бассейнам и водным центрам регулирует постановление правительства республики от 15 марта 2007 года. «При оказании услуги не требуется наличие спасателя, хотя в некоторых крупных бассейнах и водных центрах сам собственник организовал наличие таких специалистов, - объяснил Лиепкалнс. – Есть требование, что в случае необходимости посетителям бассейна и водного центра должна быть оказана первичная медицинская помощь, а при совершении прыжков в воду - обеспечена безопасность. Однако и прыгать в воду нужно только в правильных местах, где установлены трамплин, вышка или стойки».

Представитель водного центра гостиницы подтвердил, что в этом центре действительно спасатели не предусмотрены: «За порядком следят администраторы. Но в водном центре есть стенды, сообщающие о том, что прыжки в воду запрещены, и родители не могут их игнорировать и разрешать детям вести себя иначе».