Опасная свобода: бассейны и СПА-центры не обязаны нанимать спасателей

Бассейны и всевозможные СПА-центры в наших климатических условиях – это настоящее спасение для тех, кто любит воду и хочет полноценного отдыха. Возможностей для реализации желаемого полно, однако, полный релакс и желание оторваться таят в себе серьезную опасность для жизни и здоровья. Особенно в ситуации, когда обеспечение безопасности возложено на плечи самих отдыхающих.
Поднять тему безопасности в водных центрах нас призвала читательница Илона. На прошлой неделе Илона побывала в СПА-центре гостиницы Hestia в Лауласмаа. «Еще при выходе из раздевалки в зону непосредственно бассейнов в глаза бросилась табличка, что в водном центре нет спасателей, мол, вы, граждане, сами несете ответственность за происходящее. Вдобавок к этому по громкоговорителю на трех языках эстонском/русском/английском каждые полчаса вещали то же самое: спасателей в бассейне нет.
Спустя несколько дней Илона вновь посетила водный центр и стала свидетелем того, что ее особенно обеспокоило - в свете сообщения об отсутствии спасателей: «В водном центре имеется бассейн с четырьмя дорожками. Его глубина 150-90 сантиметров и прыгать в него с бортика запрещено. Дети, что предсказуемо, на запрещающие таблички, написанные на эстонском языке, никакого внимания не обращают: прыгают бомбочкой, делают сальто, ныряют спиной назад и так далее. Моя мама, которая уже 30 лет работает в реанимации и на своем веку повидала сотни летальных исходов, спровоцированных травмами, полученными на воде, сделала детям замечание, на что получила от них лишь язвительное "нам родители разрешили"».
Илона уточнила, что она понимает, что ответственность за ребенка несут родители, но в общественных местах нужно бы иметь соответствующую службу: «Неужели нет требования об обязательном присутствии спасателя в бассейне или аквапарке?»
Этот вопрос заинтересовал и нас, особенно сейчас – во времена тотального непослушания детей и подростков и связанного с этим слишком большого количества несчастных случаев.
При более близком рассмотрении вопроса оказалось, что соответствие подобных учреждений нормам и требованиям проверяют Департамент здоровья и Департамент защиты прав потребителя.
Главный специалист Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс объяснил, что требования, предъявляемые к бассейнам и водным центрам регулирует постановление правительства республики от 15 марта 2007 года. «При оказании услуги не требуется наличие спасателя, хотя в некоторых крупных бассейнах и водных центрах сам собственник организовал наличие таких специалистов, - объяснил Лиепкалнс. – Есть требование, что в случае необходимости посетителям бассейна и водного центра должна быть оказана первичная медицинская помощь, а при совершении прыжков в воду - обеспечена безопасность. Однако и прыгать в воду нужно только в правильных местах, где установлены трамплин, вышка или стойки».
Представитель водного центра гостиницы подтвердил, что в этом центре действительно спасатели не предусмотрены: «За порядком следят администраторы. Но в водном центре есть стенды, сообщающие о том, что прыжки в воду запрещены, и родители не могут их игнорировать и разрешать детям вести себя иначе».
Ситуацию в центре проверил и представитель Департамента здоровья, отметив, что на сайте Hestia Hotel Laulasmaa Spa представлена подробная инструкция, как должны себя вести посетители водного и банного центра, а также уточнено, что спасателя в центре нет.
«Кроме того, там, в числе прочего, просят посетителей придерживаться следующих правил:
Пожалуйста, передвигайтесь спокойно, не бегайте и не прыгайте в бассейн.
Дети младше 12 лет могут посещать наш водно-банный центр только вместе с совершеннолетним сопровождающим.
Просим родителей следить за своими детьми.
Ждем от вас уважительного отношения к другим посетителям и нашему обслуживающему персоналу», - привел выдержку из правил Лиепкалнс.
Он напомнил, что при посещении водных и банных центров родители обязаны следить за своими детьми, особенно если им еще нет 12 лет: «В случае если кому-то из клиентов кажется, что в водно-банном центре находящиеся без присмотра дети подвергают себя опасности или мешают другим посетителям, советуем обратиться к администрации, которая может призвать детей к порядку или найти их взрослого сопровождающего».
То же сказала и представитель Департамента защиты прав потребителей Ханна Турецки-Томмик: родители должны следить за своими детьми, но в случае надобности стоит обратиться к администрации, которая в состоянии навести порядок.
Не будем говорить о том, что невнимательность и беспечность родителей может привести к настоящей трагедии. Напомним только, что родители несут и уголовную ответственность: уже есть прецедент, когда недосмотревший за ребенком взрослый получил не только удар от гибели малыша, но и был отдан под суд с реальной перспективой попасть за решетку по обвинению в причинении смерти по неосторожности.