Пт, 17.08.2018
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Интернет-магазин продавал б/у телефоны под видом новых

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Телефон iPhone.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Центр по защите прав потребителей Латвии (PTAC) 7 августа принял решение о наложении штрафа в размере 10 000 евро на предприятие CMSPRO в связи с нечестной коммерческой практикой на сайте discover.lv.

Как информирует PTAC, с марта по сентябрь 2017 года было получено несколько жалоб потребителей на товары, приобретенные на discover.lv - они не соответствовали правилам договора. Потребители в своих заявлениях описали ситуации, когда после сдачи приобретенных телефонов в гарантийный ремонт оказывалось, что они уже были использованы и ремонтированы, оборудованы нелецензированными программами или производитель изъял их из оборота.

Эти факты подтвердили и заключения сервисного центра. В них указано, что во время технического осмотра телефонов было констатировано обеспечение неавторизированных программ, а в другом случае телефон ранее сдавало в центр другое лицо. Кроме того, еще один телефон не мог быть продан другим лицам, так как должен был остаться в собственности производителя, информирует PTAC.

Принимая во внимание тот факт, что предприятие на сайте умалчивало информацию, что товары не новые, потребители полагали, что предприятие предлагает и продает новый товар. Так как коммерсант доказательств того, что телефоны новые, не предоставил, PTAC сделал вывод, что информация о товарах вводила в заблуждение, поэтому реализуемая конкретным предприятием практика признана нечестной.

PTAC призывает потребителей при выборе интернет-магазина для приобетения товаров или услуг обращать внимание, указано ли название предприятия, регистрационный номер, юридический адрес, контактные номера, адрес электронной почты для быстрой связи, а также является ли информация о главных особенностях товара ясной и понятной.

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