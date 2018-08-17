Интернет-магазин продавал б/у телефоны под видом новых

Как информирует PTAC, с марта по сентябрь 2017 года было получено несколько жалоб потребителей на товары, приобретенные на discover.lv - они не соответствовали правилам договора. Потребители в своих заявлениях описали ситуации, когда после сдачи приобретенных телефонов в гарантийный ремонт оказывалось, что они уже были использованы и ремонтированы, оборудованы нелецензированными программами или производитель изъял их из оборота.

Эти факты подтвердили и заключения сервисного центра. В них указано, что во время технического осмотра телефонов было констатировано обеспечение неавторизированных программ, а в другом случае телефон ранее сдавало в центр другое лицо. Кроме того, еще один телефон не мог быть продан другим лицам, так как должен был остаться в собственности производителя, информирует PTAC.

Принимая во внимание тот факт, что предприятие на сайте умалчивало информацию, что товары не новые, потребители полагали, что предприятие предлагает и продает новый товар. Так как коммерсант доказательств того, что телефоны новые, не предоставил, PTAC сделал вывод, что информация о товарах вводила в заблуждение, поэтому реализуемая конкретным предприятием практика признана нечестной.