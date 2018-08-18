Путин прибыл в австрийский Грац
18 августа 2018, 15:49
Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский город Грац, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава российского государства сделал здесь краткую остановку с частным визитом по пути в Берлин, где позднее в субботу состоятся его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает "Интерфакс".
Как сообщил Песков, "в Австрии Путин приглашен на свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера".