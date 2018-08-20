Галерея: в Эстонии отмечается государственный праздник, но где же флаги?
20 августа 2018, 14:54
На странице Государственной канцелярии написано, что вывешенные флаги напоминают нам о важных событиях и таких ценностях, как создание государства, борьба за свободу, семейные ценности, культурная основа и важность демократии.
Там также упомянуто, что в честь государственных праздников флаги вывешиваются по всей Эстонии.
Одним из таких дней является и День восстановления независимости Эстонии.
Однако в Пылва практически каждый второй дом стоит без флага. Где же они?