Пн, 20.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Галерея: в Эстонии отмечается государственный праздник, но где же флаги?

Галерея: в Эстонии отмечается государственный праздник, но где же флаги?

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

На странице Государственной канцелярии написано, что вывешенные флаги напоминают нам о важных событиях и таких ценностях, как создание государства, борьба за свободу, семейные ценности, культурная основа и важность демократии. 

Там также упомянуто, что в честь государственных праздников флаги вывешиваются по всей Эстонии. 

Одним из таких дней является и День восстановления независимости Эстонии.

Однако в Пылва практически каждый второй дом стоит без флага. Где же они? 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ