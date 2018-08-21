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В Риге пройдет первое совместное заседание правительств Латвии и Эстонии

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Läti lipp, Eesti lipp. Eesti ja Läti Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник в Риге пройдет первое совместное заседание правительств Латвии и Эстонии, на котором будут обсуждаться важные вопросы двустороннего сотрудничества.

Заседание состоится в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) и будет посвящено столетию стран Балтии, которое отмечается в этом году.

Руководить заседанием будут премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и глава правительства Эстонии Юри Ратас. В повестке дня вопросы регионального сотрудничества и укрепления безопасности в регионе, актуальные проблемы ЕС - сотрудничество в сфере региональной энергетики и реализации проектов транспортной инфраструктуры, развития цифровых технологий, содействие экономическому росту и конвергенции в ЕС.

Во время заседания министры внутренних дел обеих стран подпишут договор об обмене данными регистров жителей Латвии и Эстонии.

После заседания правительств представители Эстонии преподнесут в дар ЛНБ книги для Народной книжной полки, а затем состоится церемония вручения награды МИД Латвии и Эстонии за популяризацию языков стран Балтии.

Как отмечает Государственная канцелярия, Латвию и Эстонию сегодня объединяют очень активный политический диалог, общие интересы в регионе Балтийского моря и тесное партнерство в составе ЕС и НАТО. Между министерствами, муниципалитетами, предпринимателями и неправительственными организациями обеих стран существует тесное сотрудничество в различных областях.

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