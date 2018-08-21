В Риге пройдет первое совместное заседание правительств Латвии и Эстонии

Заседание состоится в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) и будет посвящено столетию стран Балтии, которое отмечается в этом году.

Руководить заседанием будут премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и глава правительства Эстонии Юри Ратас. В повестке дня вопросы регионального сотрудничества и укрепления безопасности в регионе, актуальные проблемы ЕС - сотрудничество в сфере региональной энергетики и реализации проектов транспортной инфраструктуры, развития цифровых технологий, содействие экономическому росту и конвергенции в ЕС.

Во время заседания министры внутренних дел обеих стран подпишут договор об обмене данными регистров жителей Латвии и Эстонии.

После заседания правительств представители Эстонии преподнесут в дар ЛНБ книги для Народной книжной полки, а затем состоится церемония вручения награды МИД Латвии и Эстонии за популяризацию языков стран Балтии.