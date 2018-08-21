Владимир Путин и Ангела Меркель. ФОТО: Alexei Druzhinin / Alexei Druzhinin/TASS

В обзоре британской прессы:

Британия проталкивает жесткую политику по отношению к Москве

Все британские газеты пишут о том, что новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время своего визита в Вашингтон призовет страны ЕС следовать примеру США и ужесточать санкции, наложенные на Россию из-за вменяемого ей применения химического оружия на британской территории.

Газета Sun пишет, что Хант даст понять, что с точки зрения Лондона, Франция и Германия слишком доброжелательно относятся к правительству Владимира Путина, а вместо этого должны следовать примеру Британии и США и вводить санкции.

В тексте речи Джереми Ханта, распространенного министерством иностранных дел, говорится, среди прочего, что «при президенте Путине внешняя политика России сделала весь мир более опасным».

Газета напоминает, что канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом Путиным в прошлые выходные и что многие опасаются, что политика Берлина по отношению к России все больше зависит от нового газопровода «Северный поток-2».

Президент Франции Эммануэль Макрон встречался с Путиным в Петербурге всего через несколько недель после того, как Великобритания официально обвинила власти России в применении химического оружия при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, пишет Sun.

Financial Times в своей статье на ту же тему напоминает, что в связи с нападением на Скрипалей, в результате чего погибла одна гражданка Великобритании и еще четыре человека были госпитализированы, США резко ужесточили наложенные на Россию санкции. Новые американские санкции начинают действовать в среду.

Среди правительств стран ЕС давно царит раскол по вопросу о том, как реагировать на действия России. Великобритания настаивает на жесткой линии, но ей противостоят такие страны, как Италия, которые хотят сохранить торгово-экономические связи с Москвой.

После нападения в Солсбери не было объявлено о новых европейских санкциях, хотя многие страны выслали российских дипломатов.

ЕС применил к России санкции в 2014 году из-за ее аннексии Крыма.

Любые новые санкции должны быть поддержаны правительствами всех стран ЕС, а Великобритания, оставаясь в составе Евросоюза, не может вводить свои собственные сепаратные санкции, пишет Financial Times.

«Новичок» и слепота

Guardian пишет, что отравленный «Новичком» Чарли Роули вновь оказался в больнице из-за нарушений зрения.

Газета ссылается на его брата Мэтью, который говорит, что Чарли шокирован, так как был выписан из больницы всего месяц назад.

Подруга мужчины Дон Стерджесс скончалась от отравления «Новичком», который Чарли нашел в парке в сосуде, похожем на флакон для духов.

По словам брата Чарли Роули, тот либо совсем ослеп, либо очень плохо видит. Чарли также с трудом выражает свои мысли по телефону.

Представители больницы сказали Guardian, что из соображений приватности они не могут обсуждать или предоставлять информацию о пациенте.

Daily Mail в своей статье на ту же тему пишет, что Чарли Роули вернулся в реанимацию в пятницу и что он практически ослеп.

Газета отмечает, что больница заявила, что на данный момент у нее нет пациентов, пострадавших от химического оружия, но незадолго до повторной госпитализации Чарли его организм как будто перестал функционировать, цитирует издание брата пострадавшего.

Корь: новая европейская проблема

Daily Telegraph пишет, что туристов, приезжающих в Европу, призывают не забывать о прививках против кори, так как за первые полгода на континенте более 41 тысяч человек заразились этой болезнью, которая легко передается от человека к человеку.

В результате скончались 37 человек.

В популярных среди туристов странах, как например Франция, Греция и Италия, зарегистрировано не менее 1000 случаев заражения корью в каждой.

Более 1000 подобных случаев было обнаружено в России, Сербии, Грузии и Украине.

Хуже всего дело обстоит на Украине, где в 2018 году уже было зарегистрировано более 23 тысяч случаев заболевания корью.

В Сербии в этом году от кори скончались 14 человек.

Министерство здравоохранения Англии призывает всех граждан, собирающихся посетить страны, где распространяется корь, не забывать о вакцине MMR, которая иммунизирует против кори, эпидемического паротита и краснухи, пишет Daily Telegraph.

Европа и мигранты

Financial Times публикует статью своего обозревателя Тони Барбера, в которой тот пишет, что Европа обсуждает вопросы, связанные с миграцией и беженцами.

Но можно ли это назвать кризисом?

Если посмотреть на цифры прибывающих в этом году в Европу нелегальных мигрантов и беженцев, то никакого кризиса нет.

Но если посмотреть на то, что происходит в европейской политике, то кризис налицо, он серьезен и скоро разрешен не будет.

Этот кризис виден в яростных, поляризующих общество дебатах по вопросам о национальной идентичности и месте ислама в Европе.

Эти дебаты подогревают поддержку крайне правых партий и вынуждают правоцентристские партии занимать все более правые позиции.

Но между тем, беженцев и нелегальных мигрантов в Европу прибывает все меньше.

Между 1 января и 12 августа этого года Средиземное море пересекли всего лишь чуть более 60 тысяч человек. Население ЕС достигает 510 миллионов. Даже если в этом году в Евросоюз прибудут 100 тысяч мигрантов, это будет соответствовать одному человеку на каждые 5000 европейцев.

Проблема была более острой в 2015 году, когда в Европу прибыли более миллиона мигрантов, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана.

Но эта волна не нанесла никакого ущерба европейским финансам или способности местных администраций справиться с наплывом новых людей.

Она лишь продемонстрировала неспособность национальных правительств договориться о том, как разделить между собой ответственность за новоприбывших людей и следует ли ее делить в принципе.

Этот вопрос не разрешен до сих пор. Но это европейский политический кризис, а не кризис, связанный с миграцией.

Но теперь антииммигрантская демагогия стала нормальной частью европейской политической риторики. Это не только создает проблемы в обществе и затрудняет возможность разрешения практических проблем - это также увеличивает риск того, что ЕС будет полностью не готов к следующему наплыву мигрантов, когда бы это ни произошло, пишет Тони Барбер в Financial Times.