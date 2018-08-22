В Латвии семьи с детьми получат большие гарантии при покупке жилья

Поправки предусматривают больший размер гарантий не только для многодетных семей, но и в случае если женщина предъявит копию материнского паспорта, подтверждающего беременность.

Размер гарантии составит 10% от суммы займа, но не более 10 тысяч евро для семей с одним ребенком, до 15%, не менее 10% и не более 15 тысяч евро для семей, в которых два ребенка или один ребенок и ожидается рождение еще одного.

Размер гарантии составит 20% и не более 20 тысяч евро для семей с двумя детьми и ожидающих третьего ребенка и до 30% или 30 тысяч евро для семей с четырьмя и более детьми или ожидающих четвертого ребенка.

Для предоставления гарантий большего размера семьям с четьрьмя детьми дополнительных бюджетных средств не потребуется, так как таких семей сравнительно немного.