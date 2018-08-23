Чт, 23.08.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

В Эстонии усилят борьбу с отмыванием денег

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Отмывание денег.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании поручило правительственной комиссии, работающей при Министерстве финансов, представить к октябрю предложения, как сделать борьбу с отмыванием денег еще более эффективной.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в Эстонии должна быть нулевая терпимость в отношении отмывания средств. «В последние годы правила борьбы с терроризмом и отмыванием денег ужесточились. Сегодняшние нормы значительно отличаются от норм того времени, когда заключались масштабные сомнительные сделки. Важно, чтобы сотрудничество между государством и финансовыми учреждениями продолжалось», - заявил он.

По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, эстонские учреждения предприняли серьезные шаги для того, чтобы снизить риск и сохранить доверие к нашей банковской сфере. «Например, в деле о подозрениях в отмывании средств в отношении банка Danske важную роль сыграла деятельность Финансовой инспекции в 2014-2015 году, в результате которой банк вынужден был положить конец бизнесу нерезидентов, относящихся к группе риска. Тогда же информация была передана датским органам надзора», - сказал он.

В соответствии с решением правительства, правительственная комиссия по борьбе с терроризмом и отмыванием денег получила задание представить дополнительные предложения, как бороться с отмыванием средств и повысить меру ответственности финансовых учреждений.

Сегодня обзор мер и предложений по борьбе с отмыванием средств правительству представили председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер, руководитель бюро данных об отмывании средств Депарламента полиции и погранохраны Мадис Рейманд и генеральный прокурор Лавли Перлинг.

В результате деятельности Финансовой инспекции доля нерезидентов, относящихся к группе риска, в финансовой системе значительно сократилась. По оценке бюро данных об отмывании средств, значительно уменьшилась также доля сомнительных сделок.

Для расследования подозрений о возможном отмывании средств, которое до 2015 года могло иметь место в эстонском филиале банка Danske, госпрокуратура возбудила уголовное производство.

Эстонская финансовая инспекция вынесла банку предписание из-за недостаточного контроля за факторами риска еще в 2007 году.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ