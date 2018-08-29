Окружной суд не изменил приговор признанному виновным в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней

Окружной суд счел вину Поопуу в совершении обоих преступлений доказанной, но не нашел оснований как для увеличения, так и для уменьшения назначенного ему Тартуским уездным судом 15-летнего срока тюремного заключения, передает Rus.err.

Преступление было совершено в июне прошлого года в Вильянди: из материалов уголовного дела следует, что 10 июня молодой человек позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку, вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву, изнасиловал ее и задушил.

Обвинение считает, что удушение молодой человек применил, чтобы упростить изнасилование, а также, чтобы скрыть факт преступления, таким образом, обвиняемый совершил умышленное убийство — то есть, убийство с целью скрыть первое преступление и упростить его совершение.