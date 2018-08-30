Чт, 30.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
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  • Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в несправедливости по отношению к Республиканской партии США

Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в несправедливости по отношению к Республиканской партии США

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USA president Donald Trump.

ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Президент Дональд Трамп заявил журналистам, что деятельность таких компаний и платформ, как Twitter, Facebook и Google в США может быть незаконной, поскольку они пытаются замалчивать мнения сторонников Республиканской партии.

"Я считаю, что и Google и Facebook и Twitter очень несправедливы к консерваторам и республиканцам", - заявил он журналистам в Белом доме.

В качестве подтверждения своих слов он позднее в Twitter написал, что Google публиковал на своем сайте все обращения предыдущего президента Барка Обамы к нации, однако прекратил эту практику с приходом власти самого Трампа.

"Думаю, это очень серьезная проблема, поскольку они (компании - ИФ) пытаются замалчивать мнения большой части населения страны, а люди не хотят этого. Это неправильно, несправедливо. Это не может быть законным. И мы посмотрим. Мы просто хотим справедливости", - сказал Трамп.

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