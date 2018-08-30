Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в несправедливости по отношению к Республиканской партии США

"Я считаю, что и Google и Facebook и Twitter очень несправедливы к консерваторам и республиканцам", - заявил он журналистам в Белом доме.

В качестве подтверждения своих слов он позднее в Twitter написал, что Google публиковал на своем сайте все обращения предыдущего президента Барка Обамы к нации, однако прекратил эту практику с приходом власти самого Трампа.