В Нарве загорелся автомобиль с детьми
30 августа 2018, 10:35
В среду вечером в Нарве возник пожар под капотом оснащенного газовым оборудованием легкового автомобиля, в котором на момент возгорания находились и дети, передает Rus.err.
Вызов к спасателям поступил 29 августа в 21:27, сообщает собкор ERR в Нарве.
В автомобиле Volkswagen Passat произошло возгорание под капотом на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Кангеласте.
По данным Спасательного департамента, в автомобиле также было установлено газовое оборудование.
Пожар был потушен к 21:54, газовое оборудование автомобиля было отключено.