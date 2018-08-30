Чт, 30.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

В Нарве загорелся автомобиль с детьми

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Спасатель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

В среду вечером в Нарве возник пожар под капотом оснащенного газовым оборудованием легкового автомобиля, в котором на момент возгорания находились и дети, передает Rus.err.

Вызов к спасателям поступил 29 августа в 21:27, сообщает собкор ERR в Нарве.

В автомобиле Volkswagen Passat произошло возгорание под капотом на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Кангеласте.

По данным Спасательного департамента, в автомобиле также было установлено газовое оборудование.

Пожар был потушен к 21:54, газовое оборудование автомобиля было отключено.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ