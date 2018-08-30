В Нарве загорелся автомобиль с детьми

Вызов к спасателям поступил 29 августа в 21:27, сообщает собкор ERR в Нарве.

В автомобиле Volkswagen Passat произошло возгорание под капотом на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Кангеласте.

По данным Спасательного департамента, в автомобиле также было установлено газовое оборудование.