СМИ: около 30 миллиардов долларов прошли через эстонский филиал Danske Bank

«Объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума в 2013 году, их количество приблизилось к 80 тысячам, а сумма — к 30 миллиардам долларов», — уточняется в отчете, заказанном головным офисом Danske Bank в Дании.

Источник, близкий к расследованию, отмечает, что это огромные деньги для такого маленького филиала, их обнаружение вызывает немало вопросов.

Как отмечает издание, не все транзакции выглядят подозрительно, однако Danske Bank должен гарантировать и себе, и регуляторам, что не используется для отмывания денег и достаточно контролирует сомнительные операции, пишет lenta.ru.

Председатель банка Оле Андерсон заявил, что в Копенгагене полны решимости все выяснить. «Мы сейчас готовим отчеты, но уже ясно, что вопросов, связанных с нерезидентным портфелем, больше, чем мы предполагали», — сказал он.

Как сообщает EurAsia Daily, в июле эстонская прокуратура начала расследование по запросу международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он обвинил эстонский Danske Bank в отмывании российских денег. Надзорный орган выяснил, что 26 работников банка создали преступную группировку для этих целей, через них прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения.

«Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег по направлению из России в Европу», — заявила генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг.

В апреле Danske Bank заявил, что закроет счета в Литве, Латвии и Эстонии, где начал работать в 2008 году.