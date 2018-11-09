Пт, 9.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук

Неужели дождались? IKEA набирает в Эстонии первых сотрудников

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

FILE PHOTO: The logo of IKEA is seen above a store in Voesendorf, Austria, April 24, 2017. REUTERS/Heinz-Peter Bader/File Photo

ФОТО: HEINZ-PETER BADER / REUTERS

О приходе IKEA на эстонский рынок говорится давно, но за последние месяцы появляется все больше признаков того, что у нас действительно скоро откроется магазин этой торговой сети, пишет Postimees Kodu.

Меньше месяца назад Postimees писал, что IKEA составила первый каталог на эстонском языке. Теперь сделан еще один многообещающий шаг: IKEA ищет в Эстонии специалиста по продвижению в социальных сетях.

В качестве мест работы в объявлении указаны Эстония и Латвия. Это могло бы заставить усомниться, что сотрудник нужен именно в Эстонии, однако далее указано, что родным языком кандидата должен быть эстонский. При этом необходимо безукоризненно знать и английский язык.

Кроме того, среди требований - интерес к дизайну интерьера. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ