Неужели дождались? IKEA набирает в Эстонии первых сотрудников

Меньше месяца назад Postimees писал, что IKEA составила первый каталог на эстонском языке. Теперь сделан еще один многообещающий шаг: IKEA ищет в Эстонии специалиста по продвижению в социальных сетях.

В качестве мест работы в объявлении указаны Эстония и Латвия. Это могло бы заставить усомниться, что сотрудник нужен именно в Эстонии, однако далее указано, что родным языком кандидата должен быть эстонский. При этом необходимо безукоризненно знать и английский язык.