Неужели дождались? IKEA набирает в Эстонии первых сотрудников

О приходе IKEA на эстонский рынок говорится давно, но за последние месяцы появляется все больше признаков того, что у нас действительно скоро откроется магазин этой торговой сети, пишет Postimees Kodu.
Меньше месяца назад Postimees писал, что IKEA составила первый каталог на эстонском языке. Теперь сделан еще один многообещающий шаг: IKEA ищет в Эстонии специалиста по продвижению в социальных сетях.
В качестве мест работы в объявлении указаны Эстония и Латвия. Это могло бы заставить усомниться, что сотрудник нужен именно в Эстонии, однако далее указано, что родным языком кандидата должен быть эстонский. При этом необходимо безукоризненно знать и английский язык.
Кроме того, среди требований - интерес к дизайну интерьера. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.