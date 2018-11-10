Ушлый беженец из Ирака нагрел государство на 18 500 евро

25-летний иракец попал в поле зрения полиции в связи с тем, что сам обратился к стражам порядка, когда из его автомобиля стоимостью 30 000 евро украли коврики. Полиция выяснила, что автомобиль действительно зарегистрирован на его имя, а на банковском счету молодого человека изначально было 66 000 евро, а сейчас - 25 тысяч.