Ушлый беженец из Ирака нагрел государство на 18 500 евро

25-летний беженец из Ирака в виде пособий на приобретение продуктов питания, одежды и карманных денег с июня 2015 года по июнь 2018 года получил от госучреждений Австрии 18 500 евро. При этом его материальное состояние не было настолько плохим, чтобы на эти пособия претендовать, сообщает Rus.Tvnet со ссылкой на Kronen Zeitung.
25-летний иракец попал в поле зрения полиции в связи с тем, что сам обратился к стражам порядка, когда из его автомобиля стоимостью 30 000 евро украли коврики. Полиция выяснила, что автомобиль действительно зарегистрирован на его имя, а на банковском счету молодого человека изначально было 66 000 евро, а сейчас - 25 тысяч.
При этом, несмотря на свое относительно хорошее финансовое положение, беженец получал от Австрии пособия на страхование здоровья, аренду квартиры, питание, одежду и мелкие траты. Полиция также выяснила, что его родителям в Ираке принадлежат недвижимость и предприятие.
Беженец из Ирака игнорировал установленные государством требования регулярно информировать о своем постоянном месте жительства.