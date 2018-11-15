Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в октябре

Зарегистрированы 27 пар близнецов, из них восемь пар мальчиков, девять пар девочек и десять смешанных пар. В Таллинне родилось 466, в Харьюмаа - 189, на Хийумаа - 10, в Ида-Вирумаа - 116, Йыгевамаа - 20, Ярвамаа - 18, Ляэнемаа - 13, Ляэне-Вирумаа - 64, Пыльвамаа - 20, Пярнумаа - 56, Рапламаа - 31, Сааремаа - 22, Тартумаа - 159, Валгамаа - 18, Вильяндимаа - 43 и Вырумаа - 37 детей.