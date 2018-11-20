Таллинн приглашает на спортивный утренник

Основатель спортивных утренников, председатель Таллиннского горсобрания и тренер по таэквондо Михаил Кылварт отмечает, что нет ничего лучше, чем начать день со спорта. «Мы проводим спортивные утренники, чтобы обратить внимание на важность движения и напомнить, что регулярные, умеренные занятия спортом важны на протяжении всего года. Именно в темный период, осенью и зимой, мы особенно нуждаемся в энергии, а утренние тренировки помогают нам ею зарядиться. Во время бесплатных тренировок мы также хотим показать таллиннские спортивные базы и то, какие условия для тренировок в них есть», - рассказал председатель горсобрания.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что город организует традиционные спортивные утренники уже четвертый год. «В этом году помимо занятий, которые пройдут ранним утром, тренировки состоятся и в обеденное время. Поэтому те, кто не успеют позаниматься утром, могут вместе с коллегами прийти в обед. Всего состоится восемь тренировок, включая плавание в Сылеском спортивном центре», - сказал вице-мэр.

В Таллиннском спортивном холле в 8 часов утра состоится тренировка под руководством председателя Таллиннского горсобрания, президента Эстонского союза таэквондо Михаила Кылварта. В программе зарядка, в которую будут включены элементы единоборств. А в 12 часов правильной технике бега обучит участница Олимпийских игр Эвелин Тальтс.

В Сылеском спортивном центре общеукрепляющие тренировки пройдут в игровой форме, их проведет известный тренер по баскетболу Ховард Фрайер. В 12 тренер Сигне Валгемяэ проведет занятие для формирования правильной осанки. А под руководством Трийн Ряэск здесь пройдут тренировки по плаванию для начинающих.

В Ласнамяэском легкоатлетическом холле в 8 часов тренировку проведет олимпийский чемпион, легкоатлет Эрки Ноол. В 12 под руководством тренеров Маали Пруул и Лооры Салуранд пройдет круговая тренировка.

Все участники спортивных утренников получат купон, позволяющий бесплатно тренироваться до конца года на той спортивной базе, которую они посетил во время мероприятия. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Тренировки подходят людям с любым уровнем физической подготовки и рассчитаны на людей от 14 лет и старше.

Мероприятие организовано Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта.