«Не всегда потеря близкого – это его смерть»: сотрудница полиции двадцать лет сообщала печальные новости родственникам погибших

Карита признается, что в доме у близких умершего она не проецирует трагедию на себя, но после ее неизбежно охватывают мысли о том, каково было бы услышать о потере ребенка самой.

"У нас у взрослых на подсознательном уровне заложена мысль о том, что мы должны защищать своих детей. Поэтому такие ситуации – самые тяжелые и трудные для понимания. У ребенка вся жизнь впереди, и детская смерть ранит совсем другое место в сердце".

Не только черный и белый

Кроме общения с родственниками погибших есть у пастора полиции и другие обязанности. Одна из них – это помощь самим полицейским. Но зачем стражам порядка нужен церковный работник?

"На работе полицейские сталкиваются со многими вещами, которые для гражданского могут показаться ужасными. И их профессионализм позволяет им справляться с такими ситуациями. Если же происходит что-то из ряда вон выходящее, то они могут обратиться ко мне".

В последние годы, правда, к пастору нередко приходили поговорить совсем о другом. О случае Яри Аарнио. Многих мучил вопрос, как их коллега и героический полицейский в мгновение ока превратился в главу наркокартеля.

"Для многих полицейских это было большим разочарованием и удивлением. Я бы даже сказала, что огорчением. И им нужно было прожить это горе. Не всегда потеря близкого – это его смерть".

Другие задачи пастора полиции – это проведение курсов по поведению во время кризисной ситуации и встречи с подозреваемыми в преступлениях лицами в камере предварительного заключения.

"Когда человек попадает в следственный изолятор, ему вручают бумажку, на которой значится, в какое время прогулка и в какое душ. Там же написано, что подозреваемый может при желании поговорить с пастором".

И желающих достаточно. Это могут быть как лютеране, так и мусульмане. Последователи других религий или атеисты. Просто оступившиеся и закоренелые преступники. Они хотят поговорить о себе, о своей жизни. Кто-то хочет разобраться, что его толкнуло на этот путь.

Пастор всегда знает, в каком преступлении подозревается его собеседник. За много лет Карита научилась видеть жизнь не только в черно-белых тонах.

"Я свыклась с тем, что человек может быть злым. И что в мире много зла. Но было бы наивно думать, что человек может быть только хорошим или плохим. Во время этих бесед я просто должна поговорить с человеком и чаще всего я не думаю над его поступками".

Но может ли пастор понять и принять его поступки? Может ли убийца когда-нибудь получить прощение? Над ответом Карита не задумывается.

"В мои задачи не входит прощать его. Это отношения между ним и его богом".

Метель и Вьюга

Летом Карита вышла на пенсию, но право работать пастором у нее осталось. Она может венчать брачующихся и отпевать покойников. Она говорит, что ни разу не жалела о сделанном в молодости выборе профессии.

"Искусством я могу заниматься на досуге, а вот быть пастором нет".

Под навесом во дворе лежит мольберт, кисточки и краски. Иногда она достает их, чтобы заняться живописью с внучкой.

Ее дни проходят сейчас в обычных заботах – о курах, о пчелах на пасеке и о двух собаках. Пиринейские овчарки по кличке Пюрю («Метель») и Туйску («Вьюга») на протяжении многих лет были рядом с хозяйкой и даже опосредованно помогали ей в работе.