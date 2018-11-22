Миксер: договор по Брекзиту соответствует интересам Эстонии

«Хотя переговоры по договору о выходе были напряженными, за последние недели достигнут значительный прогресс в поиске решений в связи с решением Соединенного Королевства выйти из ЕС и мы уверены, что достигнутый результат соответствует ожиданиям Эстонии. Договор о выходе гарантирует равномерный выход Соединенного Королевства, в нем защищены интересы 27 стран ЕС, в том числе Эстонии», - передал слова министра пресс-секретарь.

Министр добавил, что следующим решающим шагом станет решение парламента Соединенного Королевства. В соответствии с договором сохранятся текущие права граждан и стабильность на острове Ирландия.

«В том, что касается переговоров о будущих отношениях (между ЕС и Соединенным Королевством — BNS), для Эстонии особенно важны тесные экономические связи, а также продолжение гармоничного сотрудничества в сфере внутренней и внешней безопасности и во внешней политике. Важно занять гибкую позицию для разработки новых форм и процедур сотрудничества, чтобы добиться продолжения ровного сотрудничества», - сказал глава МИД и добавил, что, хотя ЕС работает над тем, чтобы было возможно достичь соглашения, нужно быть готовыми и к сценарию без соглашения.

Премьер-министр Юри Ратас выразил удовлетворение тем, что после долгих и сложных переговоров достигнуто соглашение, которое позволит равномерно продолжить процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС и вселит чувство уверенности в граждан и предпринимателей. «Соединенное Королевство остается для Эстонии близким партнером и другом в Европе. Нас связывают история, доверие и продолжительное сотрудничество в ЕС, а также общая ответственность за европейскую безопасность», - сказал Ратас.