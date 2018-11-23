Обвиненный в изнасиловании Роналду станет частью акции против насилия

В следующем матче, в котором «Ювентус» сыграет с командой СПАЛ, Роналду появится с красной отметиной на щеке. Аналогичная акция проводилась в серии А в апреле этого года, и тогда с краской на лице появился форвард «Ювентуса» Паоло Дибала. В этот раз он также примет участие в акции.

Смысл кампании в том, что игроки показывают красную карточку насилию. Она приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября.

28 сентября американка Кэтрин Майорга первой публично обвинила в изнасиловании в адрес португальского нападающего. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Майорга утверждала, что футболист выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду обвинения отверг.