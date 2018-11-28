Фото: серьезное химическое загрязнение на Сааремаа, спасатели прибывают с материка на пароме

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Марис Мооритс, причиной химического загрязнения стала трещина в резервуаре, из которой начала вытекать 35-процентная соляная кислота, пишет Postimees.

Вытекло примерно 80 литров. Как только утечка была обнаружена, два сотрудника, надев противогазы, начали самостоятельно засыпать кислоту песком. «Поскольку они действовали быстро и с соблюдением правил безопасности, медицинская помощь им не потребовалась», - сказала Мооритс.

Кроме того, они вызвали на помощь спасателей. На место происшествия выехали как местные спасатели, так и группа химической защиты из Пярну. Фотограф Postimees запечатлел, как с парома съезжали две машины с включенными проблесковыми маячками, спасатели направились в сторону Курессааре.