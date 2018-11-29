Амар был подключен к аппарату жизнеобеспечения до 24 ноября, однако официальной датой смерти в медицинских документах указано 18 ноября, когда у него наступила смерть мозга, сказано в сообщении ICE. Предварительной причиной смерти россиянина названо аноксическое повреждение головного мозга в результате асфиксии.

Из сообщения иммиграционной службы следует, что попытке самоубийства Амара предшествовала голодовка. «Несмотря на прошлое участие в голодовке, до данного инцидента Амар оставался физически здоров и ежедневно наблюдался медицинскими специалистами», - говорится в нем.

В ICE отметили, что Амар несколько дней отказывался от пищи, но 19 сентября начал употреблять свежие фрукты и питательные коктейли, и 16 октября с него был снят статус участника голодовки.

Мергенсана Амар был заключен под стражу после того, как попытался попасть на территорию США без необходимых документов. 5 ноября 2018 года суд вынес решение о его депортации, которое должно было быть исполнено в том же месяце, говорится в сообщении ICE.

Как сообщает «Голос Америки», 10 октября интервью с Амаром вышло в сиэтлской газете Crosscut. В материале имя героя не называется, поскольку он попросил об анонимности «из опасений преследования со стороны российского правительства».

Герой интервью рассказывает, что в декабре 2017 года он нелегально проник в США со стороны Мексики и попросил предоставить ему политическое убежище, но в итоге оказался в иммиграционной тюрьме. В материале говорится, что голодовка, объявленная им в знак протеста, продолжается 47 дней, что делает ее одной из самых долгих в истории иммиграционной тюрьмы Такомы.

«Меня уже обвинили в измене, это наказывается расстрелом. Я лучше умру здесь, чем вернусь в Россию», - рассказывал он газете (в России действует мораторий на смертную казнь). Также говорил, что в России его преследовали и избивали скинхеды, а власти задерживали его как активиста, выступающего за независимость Бурятии.