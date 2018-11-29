В США умер гражданин России, содержавшийся в иммиграционной тюрьме в штате Вашингтон. По данным американских властей, россиянин скончался после попытки самоубийства. До этого он объявлял голодовку и, как сообщают СМИ, жаловался на преследования со стороны скинхедов в Бурятии.
В четверг российское посольство в США сообщило, что получило информацию о смерти гражданина России М.Д.Амара в медицинском центре в городе Такома.
«В настоящее время посольство выясняет обстоятельства и причины смерти М.Д.Амара. Проживающие в России родственники о кончине росгражданина проинформированы», - говорится в заявлении посольства в «Фейсбуке».
Ранее о смерти 40-летнего гражданина России сообщила Иммиграционная служба США (ICE). Как говорилось в сообщении службы, россиянин Мергенсана Амар умер в больнице спустя 10 дней после попытки самоубийства.
Согласно сообщению, 15 ноября медицинский персонал иммиграционной тюрьмы в городе Ситак обнаружил Амара находящимся без сознания в своей камере. Мужчину доставили в больницу Св. Джозефа в Такоме, где поместили в палату интенсивной терапии и подключили к системе жизнеобеспечения.