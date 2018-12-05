Ср, 5.12.2018
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Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины керченский инцидент

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Федерика Могерини.

ФОТО: EMMANUEL DUNAND / AFP

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что в среду в Милане намерена обсудить с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным напряженность в регионе Черного и Азовского морей.

"Завтра в Милане на министерской встрече ОБСЕ у меня будут двусторонние встречи отдельно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным", - сказала Могерини журналистам в Брюсселе.

"Я подниму вопрос напряженности в Азовском море", - добавила Могерини, говоря о том, какие темы она намерена обсудить на этих встречах.

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