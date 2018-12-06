Британия наносит новый удар по олигархам и приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Инвестиционные визы первого уровня (Tier 1) предполагают, что иностранные граждане вкладывают миллионы фунтов в ценные бумаги, государственные бонды или британский бизнес, а взамен получают вид на жительство, который впоследствии может стать основанием для получения британского гражданства. Иностранцы могут вложить 2, 5 или 10 млн фунтов стерлингов, что позволяет получить вид на жительство в течение пяти, трех или двух лет соответственно. За период с сентября 2017 года по сентябрь 2018-го такие визы получил 361 человек, больше всего среди них граждан Китая (115) и России (38), передает NEWSru.

Критики данной системы считают, что британские инвестиционные визы часто используются для отмывания денег. Министр иммиграции Кэролайн Ноукс подчеркнул, что Британия не намерена терпеть людей, которые «играют не по правилам», и анонсировал ужесточенный порядок выдачи виз.

С нового года лицам, претендующим на инвестиционную визу, придется представлять свои бизнес-интересы в Британии, а компаниям - проводить аудит состояния инвесторов. Также заявителям потребуется доказать, что они обладали инвестиционными средствами в течение двух лет. Помимо этого заявителям запретят инвестировать в госбонды.

В сентябре этого года стало известно, что власти Великобритании планируют активизировать борьбу с подозрительными доходами граждан России и других стран мира. Как сообщил руководитель подразделения Национального агентства Великобритании по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональд Тун, агентство готовится расширить применение ордеров на арест богатства неустановленного происхождения и заморозить такие активы в Великобритании.

При этом внимание агентства обращено не только на РФ, но и на источники богатства выходцев из других стран, в том числе из республик бывшего СССР, а также из африканских и азиатских стран. По информации Financial Times, поток «грязных» денег, оседающих в Лондоне, составляет 90 миллиардов фунтов стерлингов.

В прошлом году в Великобритании был принят закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), который предусматривает введение в действие «ордера на арест богатства неустановленного происхождения». Этот правовой инструмент позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более 50 тысяч фунтов (более 70 тысяч долларов). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец неспособен доказать легальность происхождения своих доходов.

Ранее комитет по международным делам парламента Британии опубликовал доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», в котором призвал британские власти ввести дополнительные санкции против лиц, связанных с Кремлем, а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России.

В документе говорилось, что Великобритания не должна закрывать глаза на «клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон». Парламентарии назвали «грязные» деньги из России угрозой для национальной безопасности Британии. В Кремле доклад сочли недружественным шагом, увидев в нем угрозу для инвесторов из любой страны.