Банда из Тарту разбогатела на мошенничестве с сахаром и тут же за это поплатилась

Недавно Postimees составил список десяти крупнейших и сложнейших налоговых мошенничеств этого столетия, в результате которых государство недосчиталось свыше 40 млн евро.

Имеющий пять уголовных судимостей Марио Кангрон организовал в 2012 году мошенническую схему, его фирма Barbosa Foods OÜ по фиктивным счетам приобрела в Латвии и Литве огромное количество сахара.

Мошенническая схема выглядела довольно банальной: Barbosa в течение четырех месяцев приобрела у зарегистрированной в Эстонии фирм Donleon Trading и Depredador сахара почти на два миллиона евро. Те же купили этот сахар у фирм Katexx и Rednas, которые, в свою очередь, получили сахар от латвийских и литовских фирм.

На самом деле сахар поступил в фирму Kangron напрямую из Латвии и Литвы, без посредников. Все промежуточные сделки были фиктивными. В Эстонии Barbosa перепродавала кондитерским и продуктовым фирмам, в том числе Haljas, Eesti Pagar, Rõngu Mahl и Cristella.

Организаторы схемы пытались продемонстрировать, что они уплатили входной НСО, чтобы востребовать его с государства обратно. Так они заработали 318 000 евро. Вскоре мошенничество было обнаружено.

Из приговора суда следует, что члены преступной группировки подчинялись жесткому руководству, у каждого была своя роль, и каждый шаг был тщательно продуман.

Лидер группировки Марио Кангрон в порядке согласительного производства был признан виновным в налоговом преступлении и членстве в преступной группировке. Он был приговорен к четырем годам тюрьмы, из которых отсидел год и десять месяцев.

Остальные члены банды получили условные сроки.