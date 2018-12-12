В Латвии грозят не пускать на операции невакцинированных пациентов. Готова ли к тому же Эстония?

Речь идет об объявлении, которое опубликовала латвийская Цесисская клиника: «В связи с приближением эпидемии гриппа и связанных с этим рисками для проведения плановых операций с 17 декабря 2018 года в Цесисской клинике плановые операции будут проводиться только тем пациентам, которые сделали прививку от гриппа. Вакцинация должна быть сделана как минимум за 14 дней до операции».

Естественно, решение клиники вызвало неоднозначную реакцию. Пациенты возмутились, усмотрев в желании медицинских работников вакцинировать максимальное количество жителей стремление поддержать производителей и продавцов лекарств. Медики утверждают, что начинание разумное и продиктовано исключительно заботой о здоровье людей.

Представители клиники объяснили происходящее просто: врачи делают сложнейшие операции, которые проходят успешно, но вся работа идет насмарку, если пациент тут же подхватывает грипп, в результате которого у него либо возникают осложнения, либо он вообще умирает. Много говорится и о законности такого требования, поскольку вакцинация у наших южных соседей тоже является добровольной. А при таком категоричном отношении человек рискует не попасть на операцию сейчас и будет вынужден ждать весны, если не вакцинируется.

Нам стало интересно, как к шагу латвийских коллег относятся представители самых крупных эстонских больниц и не стоит ли и нам ждать чего-то подобного, раз прецедент уже создан?

Руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы доктор Майт Алтметс сказал, что в больнице плана применить такие же методы нет, а поскольку он не очень знаком с подоплекой решения латышей, то и комментировать шаг коллег не станет: «Однако мы по-прежнему просим, чтобы пациенты сообщали нам о своих заболеваниях до прохождения плановых процедур или операций, а посетители больницы приходили навестить своих родственников только в том случае, если они сами здоровы».

Руководитель отдела инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Айно Рыым напомнил, что в Эстонской Республике вакцинация не является обязательной: «В то же время, каждая больница может сама ввести свои правила, чтобы обеспечить безопасность пациентов. В определенных отделениях это имеет критическое значение, например, в отделениях трансплантологии и гематологии».

Рыым отметил, что приходящий на плановую операцию человек мог бы быть вакцинированным, чтобы обеспечить безопасность: «Но законодатель не считает нужным делать это обязательным».

Руководитель по связям с общественностью Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре сказал, что оказание медицинских услуг – это часть общественной договоренности, которая утверждена различными правовыми актами, а медицинская сторона - и соответствующими лечебными инструкциями. «Действующие правовые акты и лечебные инструкции не предусматривают обязанности вакцинироваться от гриппа. Поэтому отказ или перенос плановой операции по той причине, что человек не вакцинировался от гриппа, не согласуется ни с общественной договоренностью, ни с правовыми актами»,- сказал Велдре.

Он напомнил, что Всемирная организация здоровья советует людям, входящим в группы риска, обязательно подумать о вакцинировании от гриппа, исходя из чего, и врачи этой больницы ведут разъяснительную работу среди пациентов: «Поскольку в связи со спецификой работы в группу риска входят и сами медицинские работники, многие руководители больницы показали личный пример – вакцинировались от гриппа и сообщили об этом по внутренним коммуникационным каналам больницы, а также через социальные сети и СМИ».

Пресс-секретарь Клиники Тартуского университета Хелен Каю сказала, что клиника не хочет комментировать решение латвийской больницы, но подчеркнула, что тартуские врачи поддерживают вакцинацию всего населения страны, вне зависимости от того, собирается пациент на операцию или нет.

«Кроме того, в клинике вакцинироваться рекомендовано и всем работникам, что обеспечит защиту как им, так и пациентам»,- добавила Каю.

Заведующий хирургической клиникой Таллиннской детской больницы Матис Мяртсон сказал, что в детской больнице о таком шаге не думали, поэтому не анализировали и его возможных последствий: «В целом время нахождения ребенка на операции в больнице непродолжительное, и больше, чем возможность заразиться в больнице, в период высокой заболеваемости гриппом нас беспокоит большое количество детей, которые из-за внезапной болезни, не сообщая об этом, не являются на операции».

Врач комитета инфекционного контроля Таллиннской детской больницы Кайе Пруунсильд добавила: «Учитывая, что грипп является одним из самых частых вирусных заболеваний периода с начала декабря по конец апреля, мы, конечно, советуем вакцинировать детей и всех членов семьи как минимум за две недели до плановой операции, чтобы избежать заболевания в то время, на которое назначена операция».