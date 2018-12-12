Мошенники снова в деле: «глухонемые» донимают людей в Старом городе

Фотограф Postimees Мадис Синивеэ заметил группу из четырех человек вблизи рождественской ярмарки, когда один из них подошел к нему и попросил поставить подпись. «Они ничего не говорят, просто жестами показывают, что нужно поставить подпись на их бланк», - рассказал он.

На листке написано, что подписи собирают в поддержку глухих, затем следует список имен и подписей. После того, как жертва поставила подпись, у нее начинают просить деньги.

Группа, орудующая в Старом городе и в парке Таммсааре, выделялась на фоне остальных пешеходов лишь бланками. По словам Синивеэ, подписи ставили в основном пожилые люди. «На первый взгляд, в основном говорящие по-эстонски. Туристы, конечно, смотрели, но подписи не ставили», - сказал фотограф. Как люди жертвуют деньги, он не видел. «Я был от них достаточно далеко».

Передвигались мошенники достаточно быстро, максимально в одном месте останавливались на три минуты. Спустя несколько десятков минут возле цветочных киосков на улице Виру они заметили следящего за ними фотографа Postimees и разбежались.