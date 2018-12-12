Мошенники снова в деле: «глухонемые» донимают людей в Старом городе

Компания, собиравшая пожертвования от лица «глухих и слепых» у легковерных жителей Эстонии, снова вышла на улицы, пишет Postimees.
Фотограф Postimees Мадис Синивеэ заметил группу из четырех человек вблизи рождественской ярмарки, когда один из них подошел к нему и попросил поставить подпись. «Они ничего не говорят, просто жестами показывают, что нужно поставить подпись на их бланк», - рассказал он.
На листке написано, что подписи собирают в поддержку глухих, затем следует список имен и подписей. После того, как жертва поставила подпись, у нее начинают просить деньги.
Группа, орудующая в Старом городе и в парке Таммсааре, выделялась на фоне остальных пешеходов лишь бланками. По словам Синивеэ, подписи ставили в основном пожилые люди. «На первый взгляд, в основном говорящие по-эстонски. Туристы, конечно, смотрели, но подписи не ставили», - сказал фотограф. Как люди жертвуют деньги, он не видел. «Я был от них достаточно далеко».
Передвигались мошенники достаточно быстро, максимально в одном месте останавливались на три минуты. Спустя несколько десятков минут возле цветочных киосков на улице Виру они заметили следящего за ними фотографа Postimees и разбежались.
Союз глухих Эстонии ранее подтверждал, что они не собирают пожертвования на улицах, и речь идет о мошенничестве.