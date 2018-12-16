Украинская православная церковь отказалась признавать созданную Константинополем церковь

"Как бы ни старались раскол объявить Церковью, неканоническое каноническим - Тело Церкви Христовой не примет этого, потому что та структура, которая была создана вчера, была и есть инородное тело, которое Телом Церкви отторгается и не принимается", - написал в воскресенье на своей странице в соцсети замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

В этой связи он напомнил фразу из басни Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

По мнению представителя УПЦ, объединительный собор, в силу своей неканоничности, не имел отношения к церковной жизни. "То, что произошло вчера на территории национального заповедника "София Киевская", произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет. Из двух раскольнических течений ("УАПЦ" и "УПЦ КП") создали теперь одно - "ПЦвУ". И больше ничего не изменилось. Таким образом, раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковью", - отмечает священник.