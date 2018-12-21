В Финляндии лжеполицейские выманили у пожилых людей свыше полумиллиона евро
21 декабря 2018, 11:19
Лжеполицейские получили в этом году обманным путем у пожилых людей свыше полумиллиона евро, сообщает Ассоциация финансового сектора.
По словам начальника отдела профилактики ущерба и безопасности Ристо Кархунена, жертвы на протяжении длительного времени подвергались угрозам и давлению в виде повторяющих звонков, пишет YLE.
Количество случаев данного вида преступности резко возросло в прошлом году, и деятельность мошенников приобрела организованный характер.
За текущий год полиция расследовала около 400 случаев телефонного вымогательства, совершенного лжеполицейскими.
Ассоциация финансового сектора напомнила финским пенсионерам, что полицейские никогда не просят предоставлять банковские коды или данные банковских карт по телефону.