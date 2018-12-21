В Финляндии лжеполицейские выманили у пожилых людей свыше полумиллиона евро

По словам начальника отдела профилактики ущерба и безопасности Ристо Кархунена, жертвы на протяжении длительного времени подвергались угрозам и давлению в виде повторяющих звонков, пишет YLE.

Количество случаев данного вида преступности резко возросло в прошлом году, и деятельность мошенников приобрела организованный характер.

За текущий год полиция расследовала около 400 случаев телефонного вымогательства, совершенного лжеполицейскими.