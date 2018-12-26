Таллиннский детский сад запретил фотографировать детей, сославшись на Закон о защите данных

Как сообщила Инспекция по защите данных, закон не предполагает таких строгих условий, уважать следует только желание тех родителей, которые не согласны с тем, что их детей будут фотографировать и публиковать их фотографии, передает новостной портал ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Попечительный совет таллиннского детского сада "Кадака", находящегося в Мустамяэ, основываясь на результатах голосования - 14:0, принял решение нанимать на мероприятия фотографа и запрещать участникам фотографировать и снимать на свои устройства, также в детском саду висит вывеска, где написано "территория без мобильных телефонов".

Родитель ребенка, который ходит в детский сад "Кадака", отметил, что ему запрет фотографировать своего ребенка или снимать его на телефон кажется просто абсурдным.