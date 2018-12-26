Таллиннский детский сад запретил фотографировать детей, сославшись на Закон о защите данных

В учреждениях, которые специализируются на работе с детьми, возникает недоумение из-за Закона о защите личных данных, один Таллиннский детский сад по этой причине запретил родителям во время праздника фотографировать и снимать на камеру своих детей, передает Postimees.
Как сообщила Инспекция по защите данных, закон не предполагает таких строгих условий, уважать следует только желание тех родителей, которые не согласны с тем, что их детей будут фотографировать и публиковать их фотографии, передает новостной портал ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Попечительный совет таллиннского детского сада "Кадака", находящегося в Мустамяэ, основываясь на результатах голосования - 14:0, принял решение нанимать на мероприятия фотографа и запрещать участникам фотографировать и снимать на свои устройства, также в детском саду висит вывеска, где написано "территория без мобильных телефонов".
Родитель ребенка, который ходит в детский сад "Кадака", отметил, что ему запрет фотографировать своего ребенка или снимать его на телефон кажется просто абсурдным.
Директор детского сада "Кадака" Марианне Лийв сказала, что причиной запрета послужило то, что фотографирование и съемка во время праздника внушают беспокойство, потому что в нашу эпоху смартфонов все камеры и планшеты снимают одновременно, родители и другие гости не могут следить за ходом праздника, также это мешает детям.