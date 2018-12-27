19 важнейших изменений законов, которые вступят в силу в новом году

Кроме платы за перенос, согласно новому закону, у собственника можно требовать и компенсации других дополнительных расходов, например, расходов, связанных с обязанностью наводить порядок на участке земли, находящийся под линиями (косить траву в населенных пунктах). Если техническое сооружение находится в помещениях собственника (подстанция, пункт связи и так далее), то собственник имеет право потребовать и арендную плату.

Паевые товарищества можно будет учреждать и с зарубежным банковским счетом

С нового года вступит в силу поправка к закону о коммерции, которая позволит при учреждении паевого товарищества использовать счет банка или платежного учреждения, находящегося в стране Договора о европейском экономическом пространстве. Сейчас при учреждении паевого товарищества предпочтением было наличие банковского счета в Эстонии.

Поправка сопровождается и возможностью для увеличения паевого или связанного с акциями капитала на счет, находящихся в указанных банках и платежных учреждениях.

При учреждении акционерного общества по-прежнему нужно открывать счет ценных бумаг в Эстонии.

Кроме того, с нового года вступит в силу поправка, согласно которой предприниматель больше не обязан подавать заявление о внесении при изменении адреса электронной почты, и платить для этого госпошлину в размере 18 евро. В дальнейшем адрес электронной почты коммерческого объединения будет обновляться на основе ежегодного отчета об экономической деятельности.

Расширится требование составления плана использования удобрений

Начиная с 1 января, требование составления плана использования удобрений расширится на людей, занимающихся сельским хозяйством, которые используют земли в 50 и больше гектаров, а также применяют удобрения, содержащие азот. Раньше такой план должны были составлять лишь люди, которые используют земли в 100 и больше гектаров.

Закон о мелиорации в новом виде

1 января вступит в силу новый Закон о мелиорации, главным изменениями которого станут требования к квалификации и ответственности специалистов, работающих на предпринимателя в области мелиорации. Для них вводится обязанность каждые пять лет проходить дополнительное обучение. В прежнем законе такой специалист считался простым консультантом. Новым законом предусмотрено, что специалист делает и проверяет или руководит и отвечает за сделанное. Ответственный специалист не может работать на нескольких предпринимателей, если его рабочая нагрузка не позволяет исполнять рабочие обязанности согласно установленным требованиям.

Согласно новому закону, связанные с мелиорацией предприятия больше не могут являться недоходными объединениями. Теперь это будут лишь частно-правовые юридические лица.

Изменены и принципы учреждения такого предприятия.

Вступит в силу и новый Закон об измерениях

Новый закон снижает прежние ограничения для измерительных приборов и снижает обязанность сохранения определенной документации. Например, обновленный закон позволяет компетентным специалистам в дальнейшем использовать для измерения и приборы, которые невозможно откалибровать, например, GPS-приборы.

В разных областях деятельности есть потребность проводить замеры, исходя из характера и особенностей сектора, поэтому требования по отслеживанию результатов замеров становятся гибче.

Поправки к закону изменят и требования к документации о проверке закрытой упаковки. Закрытая упаковка – это изделие, упакованное в одинаковом объеме, например, килограммовая пачка сахара. В дальнейшей в документах не должны быть указаны все упаковщики и импортеры, это обязательно только для сертифицированных поставщиков закрытой упаковки, а время сохранения документации сокращается с двух до одного года.

Вступает в силу новый Закон о защите личных данных