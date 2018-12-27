19 важнейших изменений законов, которые вступят в силу в новом году

В новом году вступит в силу более 250 правовых актов, среди которых есть несколько важных налоговых изменений. В числе прочего снизится подоходный налог на регулярные дивиденды, поднимется акциз на газ и вступит в силу запрет на бесплатную раздачу людям полиэтиленовых пакетиков, пишет Postimees.
Торгово-промышленная палата составила обзор важнейших поправок к законам, которые вступают в силу 1 января 2019 года.
Смягчатся требования по рабочему здравоохранению и технике безопасности
С нового года вступают в силу несколько поправок к Закону о рабочем здравоохранении и технике безопасности. Например, в дальнейшем работодатель не обязан информировать Трудовую инспекцию о начале деятельности, изменении сферы труда, создании совета по рабочей окружающей среде, а также о ежегодной деятельности этого совета.
Кроме того, по предложению Торгово-промышленной палаты, продлевается срок отправки работника на первичный медицинский осмотр. Если сегодня работника нужно отправить на проверку здоровья в первый месяц после поступления на работу, то в дальнейшем это можно будет делать в течение всего испытательного срока.
С нового года, по предложению палаты, упростятся и требования, связанные с инструктирование работников. В результате изменений работодателю будет легче выбрать способ инструктирования и обучения, а также того, кто это будет проводить, учитывая специфику работы сотрудника, ее сложность и опасность.
Для работодателей упростится и порядок расследования в случае легких несчастных случаев на производстве, которые не сопровождаются временной нетрудоспособностью работника. Работодатель должен составить отвечающий форме отчет и передать его Трудовой инспекции только в случае возникновения временной нетрудоспособности, тяжелый телесных повреждений и несчастных случаев на производстве, закончившихся смертью.
По пожеланию Торгово-промышленной палаты в закон добавлен принцип, что у работника и работодателя есть возможность договориться о выплате договорного штрафа в случае нарушения требования рабочего здравоохранения и техники безопасности.
С нового года размер штрафов увеличится. В случае нарушения требования у Трудовой инспекции есть право назначить работодателю штраф в размере до 32 000 евро.
В регистр работы нужно будет вносить ставку рабочего времени
Начиная с 1 января, работодателю нужно будет вносить в регистр работы ставку рабочего времени каждого работника. Эта обязанность действует только в отношении людей, работающих на основании трудового договора. В результате поправок работодатель больше не должен будет добавлять ставку рабочего времени в приложении один декларации TSD.
Если работодатель внес работника в регистр до 1 января 2019 года, ставку рабочего времени вносить не нужно. Эти данные будут автоматически перенесены из декларации. Если данные вносятся в первый день нового года и позже, ставку вносить нужно.
Сначала с нового года работодателям хотели вменить в обязанность вносить в регистр и должность и адрес рабочего места каждого работника, но вступление этой обязанности в силу перенесли на 1 июня 2019 года. Сейчас вносить эти данные можно на добровольной основе.
Повысится акциз на газ
С 1 января акциз на природный газ и сжиженный газ повысится на 25 процентов. Кроме того, акциз на табак поднимется на 10 процентов. Акциз на дизельное топливо и бензин с нового года поднимать не будут. Планировалось, что в начале года поднимется и акциз на алкоголь, но в декабре Рийгикогу решило отказаться от этого повышения.
Более низкий подоходный налог на регулярные дивиденды
В 2019 году коммерческое объединение сможет впервые применить 14-процентный подоходный налог на дивиденды, размер которых меньше или сравним с одной третью прибыли за 2018 год, разделенный между юридическими лицами. Более низкую ставку налога разрешено использовать только в том случае, если прибыль распределяется между юридическими лицами. В полном объеме 14-процентную ставку можно будет применить в 2021 году.
Минималка поднимется до 540 евро
Начиная с 1 января, минимальная оплата труда составит 540 евро в месяц, минимальная ставка почасовой оплаты поднимется до 3,21 евро. В 2018 году эти суммы составляли соответственно 500 и 2,97 евро.
Минимальное обязательство по социальному налогу увеличится до 165 евро в месяц
Являющая основой для минимального обязательства по социальному налогу месячная ставка поднимется в 2019 году до 500 евро. Это означает, что для того, чтобы у работника возникла социальная страховка, работодателю нужно будет платить за него как минимум 165 евро в виде социального налога, и это будет действовать и в том случае, если работник работает с частичной нагрузкой. Поправка касается работников, которые получают меньше минимальной заработной платы. Кроме того, поправка окажет влияние на членов правления, которые хотят иметь медицинскую страховку. Это означает, что члены правления, чтобы иметь медицинскую страховку, теперь должны будут платить не 155,10 евро, а 165 евро в месяц.
В торговых точках больше нельзя будет раздавать бесплатные пакетики
31 декабря вступит в силу поправка Закона об упаковке, согласно которой упаковщик больше не сможет раздавать людям бесплатные маленькие пакетики (тоньше 50 микронов). В качестве исключения бесплатно можно будет раздавать пакеты, если это необходимо для обеспечения гигиены или для первичной упаковки товара россыпью.
Долги по налогам можно будет требовать с реального руководителя
Вступает в силу несколько важных изменений в Законе о налоговой обязанности. Например, в дальнейшем задолженность по налогам можно будет требовать и с реального руководителя коммерческого объединения, который своей деятельностью умышленно вогнал предприятие в налоговые долги. Кроме того, будет утрачено понятие ревизионного контроля и проверки единичных случаев, которое объединили в одно понятие – налоговый контроль. Налоговый управляющий получает право выдавать определенные административные акты автоматически, например, решение о рассрочке долга по налогам.
Крупные потребители смогут пользоваться льготным акцизом на природный газ
1 января вступает в силу поправка к Закону об акцизах, которая позволит крупным потребителям природного газа пользоваться более дешевыми, чем прежде, акцизами. Льготный акциз для крупных потребителей составил 11,3 евро, что более чем в пять раз ниже, чем обычный акциз.
Льготой смогут пользоваться предприятия, чьи расходы на природный газ составляют как минимум 13 процентов от произведенной предприятием дополнительной ценности, а система энергоуправления фирмы должна отвечать стандарту ISO 50001. Для получения акцизной льготы нужно подать ходатайство в Налогово-таможенный департамент.
Торгово-промышленная палата сделала государству предложение снизить критерий газовой интенсивности с 13 процентов до пяти, но это предложение не было учтено. Поэтому с нового года акцизной льготой смогут пользоваться лишь около 10 предприятий.
Энергоинтенсивные предприятия получат льготу по акцизу на электричество
Для предприятий сектора обрабатывающей промышленности и инфосферы вместо нынешней ставки льготного акциза на электричество в 4,47 евро вводится ставка 0,5 евро на мегаватт в час. Для получения льготного акциза нужно просить разрешения у государства. Чтобы получить разрешение расходы предприятия на электричество должны составлять как минимум 20 процентов от производимой фирмой дополнительной ценности, а система энергоуправления предприятия должна отвечать стандарту ISO 50001.
Торгово-промышленная палата делала Рийгикогу предложение снизить требование по энергоинтенсивности с 20 процентов до 10, что увеличило бы целевую группу на сколько сотен предприятий. Однако предложение не поддержали.
Изменится порядок налогообложения оборота услуг электронной связи и услуг, оказывающихся электронным путем
С нового года фирмам, занимающимся предложением услуг электронной связи и услуг, оказывающихся электронным путем, будет предложена возможность считать местом возникновения оборота от услуги, оказанной конечному потребителю в другой стране-члене, Эстонию, если оборот трансграничной услуги не превышает 10 000 евро в год. Например, если эстонская фирма продает конечному потребителю в Германии услуги общей ценностью меньше 10 000 евро в год, то у предпринимателя будет право декларировать этот трансграничный доход в Эстонии и предъявлять счет немецкому потребителю, исходя из правил составления эстонских счетов.
Меняются правила обложения налогом с оборота ваучеров
Меняется время возникновения оборота по целевому ваучеру. Согласно поправке, оборот будет возникать не при передаче товара за ваучер или при оказании услуги, а при выдаче ваучера. Целевым ваучером, например, является ваучер в учреждение питания, который позволяет оплатить еду в определенном ресторане, то есть уже при выдаче ваучера известно место возникновения оборота и сумма налога с оборота. То есть обложение налогом ваучера возникает при его выдаче, а не во время оплаты еды.
В случае нецелевых ваучеров налог с оборота и в дальнейшем будет учитываться при передаче товара или оказании услуги. Поправка касается ваучеров, выданных с 1 января 2019 года.
Повысятся платы ветеринарно-пищевого надзора
С 1 января повышается ставка почасовой платы, взимаемой за ветеринарно-пищевой надзор – с 11,5 евро до 12,3 евро. Причиной повышения стал рост зарплат чиновников Ветеринарно-пищевого департамента на восемь процентов и увеличение хозяйственных расходов.
Увеличивается плата за перенос технических сетей и строений
С 1 января наиболее нагруженным собственникам земель придется платить большую плату за перенос электро- и газовой сети, электронной связи и сети центрального отопления, а также за перенос водопровода и канализации. Плата за перенос технических сетей составляет до 7,5 процентов от налоговой стоимости земли, находящейся под строением. Для получения платы за перенос собственнику технической сети нужно будет подать заявление. Плата за перенос, внесенная в закон, действует в случае, если нет договоренности о других платах. Плата за перенос на 2/3 обложена подоходным налогом.
Кроме платы за перенос, согласно новому закону, у собственника можно требовать и компенсации других дополнительных расходов, например, расходов, связанных с обязанностью наводить порядок на участке земли, находящийся под линиями (косить траву в населенных пунктах). Если техническое сооружение находится в помещениях собственника (подстанция, пункт связи и так далее), то собственник имеет право потребовать и арендную плату.
Паевые товарищества можно будет учреждать и с зарубежным банковским счетом
С нового года вступит в силу поправка к закону о коммерции, которая позволит при учреждении паевого товарищества использовать счет банка или платежного учреждения, находящегося в стране Договора о европейском экономическом пространстве. Сейчас при учреждении паевого товарищества предпочтением было наличие банковского счета в Эстонии.
Поправка сопровождается и возможностью для увеличения паевого или связанного с акциями капитала на счет, находящихся в указанных банках и платежных учреждениях.
При учреждении акционерного общества по-прежнему нужно открывать счет ценных бумаг в Эстонии.
Кроме того, с нового года вступит в силу поправка, согласно которой предприниматель больше не обязан подавать заявление о внесении при изменении адреса электронной почты, и платить для этого госпошлину в размере 18 евро. В дальнейшем адрес электронной почты коммерческого объединения будет обновляться на основе ежегодного отчета об экономической деятельности.
Расширится требование составления плана использования удобрений
Начиная с 1 января, требование составления плана использования удобрений расширится на людей, занимающихся сельским хозяйством, которые используют земли в 50 и больше гектаров, а также применяют удобрения, содержащие азот. Раньше такой план должны были составлять лишь люди, которые используют земли в 100 и больше гектаров.
Закон о мелиорации в новом виде
1 января вступит в силу новый Закон о мелиорации, главным изменениями которого станут требования к квалификации и ответственности специалистов, работающих на предпринимателя в области мелиорации. Для них вводится обязанность каждые пять лет проходить дополнительное обучение. В прежнем законе такой специалист считался простым консультантом. Новым законом предусмотрено, что специалист делает и проверяет или руководит и отвечает за сделанное. Ответственный специалист не может работать на нескольких предпринимателей, если его рабочая нагрузка не позволяет исполнять рабочие обязанности согласно установленным требованиям.
Согласно новому закону, связанные с мелиорацией предприятия больше не могут являться недоходными объединениями. Теперь это будут лишь частно-правовые юридические лица.
Изменены и принципы учреждения такого предприятия.
Вступит в силу и новый Закон об измерениях
Новый закон снижает прежние ограничения для измерительных приборов и снижает обязанность сохранения определенной документации. Например, обновленный закон позволяет компетентным специалистам в дальнейшем использовать для измерения и приборы, которые невозможно откалибровать, например, GPS-приборы.
В разных областях деятельности есть потребность проводить замеры, исходя из характера и особенностей сектора, поэтому требования по отслеживанию результатов замеров становятся гибче.
Поправки к закону изменят и требования к документации о проверке закрытой упаковки. Закрытая упаковка – это изделие, упакованное в одинаковом объеме, например, килограммовая пачка сахара. В дальнейшей в документах не должны быть указаны все упаковщики и импортеры, это обязательно только для сертифицированных поставщиков закрытой упаковки, а время сохранения документации сокращается с двух до одного года.
Вступает в силу новый Закон о защите личных данных
15 января вступает в силу Закон о защите личных данных, в который включены те правила, которые содержатся в общем постановлении ЕС о защите данных. В случае обработки личных данных лица моложе 13 лет необходимо иметь согласие законного представителя ребенка. В случае нарушения правил обработки личных данных или иных подобных нарушений, Инспекция защиты данных может назначить штраф до 20 миллионов евро или до четырех процентов от прошлогоднего годового оборота предприятия.