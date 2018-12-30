Эстонская полиция задержала финна, укравшего из сейфа своего работодателя 150 000 евро
30 декабря 2018, 13:01
Молодой человек из Финляндии, укравший из сейфа 150 000 евро, вчера вечером был задержан в Эстонии, передает Postimees.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Ильмар Кахро сказал, что эстонские полицейские задержали вчера мужчину в 18.30 в номере отеля, находящегося в центре Таллинна.
В данный момент молодой человек находится в учреждении заключения и ждет экстрадации в Финляндию.
Вчера финская полиция сообщила, что разыскивает 19-летнего мужчину, который в прошлую субботу в Вантаа, Южная Финляндия, украл на работе из сейфа 150 000 евро.