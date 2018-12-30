Вс, 30.12.2018
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  • Эстонская полиция задержала финна, укравшего из сейфа своего работодателя 150 000 евро

Эстонская полиция задержала финна, укравшего из сейфа своего работодателя 150 000 евро

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Финская полиция просит помощи в задержании 19-летнего финна, который в прошлую субботу украл на рабочем месте в Вантаа 150 000 евро.

ФОТО: Iltasanomat.

Молодой человек из Финляндии, укравший из сейфа 150 000 евро, вчера вечером был задержан в Эстонии, передает Postimees.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Ильмар Кахро сказал, что эстонские полицейские задержали вчера мужчину в 18.30 в номере отеля, находящегося в центре Таллинна.

В данный момент молодой человек находится в учреждении заключения и ждет экстрадации в Финляндию.

Вчера финская полиция сообщила, что разыскивает 19-летнего мужчину, который в прошлую субботу в Вантаа, Южная Финляндия, украл на работе из сейфа 150 000 евро.

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