Эстонская полиция задержала финна, укравшего из сейфа своего работодателя 150 000 евро

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Ильмар Кахро сказал, что эстонские полицейские задержали вчера мужчину в 18.30 в номере отеля, находящегося в центре Таллинна.

В данный момент молодой человек находится в учреждении заключения и ждет экстрадации в Финляндию.