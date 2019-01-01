Угрожавший убийством бывшей жене житель Кохтла-Ярве получил условный срок

За угрозы в адрес бывшей супруги суд приговорил мужчину к трем месяцам лишения свободы, еще 7 месяцев ему добавили за кражу. По совокупности двух статей обвинения Сергея приговорили к 10 месяцам тюрьмы, но поскольку ранее он не наказывался в уголовном порядке, то отбывать срок ему не придется при условии, что в ближайшие полтора года он не совершит новое преступление.