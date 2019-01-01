Вт, 1.01.2019
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  • Угрожавший убийством бывшей жене житель Кохтла-Ярве получил условный срок

Угрожавший убийством бывшей жене житель Кохтла-Ярве получил условный срок

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Агрессор отделался условным сроком.

ФОТО: Rupert Trischberger / PantherMedia /Scanpix

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы сорокалетнего Сергея из Кохтла-Ярве, который в ноябре 2018 года будучи в нетрезвом состоянии угрожал убийством бывшей жене, передает Rus.ERR.

За угрозы в адрес бывшей супруги суд приговорил мужчину к трем месяцам лишения свободы, еще 7 месяцев ему добавили за кражу. По совокупности двух статей обвинения Сергея приговорили к 10 месяцам тюрьмы, но поскольку ранее он не наказывался в уголовном порядке, то отбывать срок ему не придется при условии, что в ближайшие полтора года он не совершит новое преступление.

Решение Вируского уездного суда вступило в законную силу в конце декабря.

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