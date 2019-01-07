У черноморского побережья Турции затонуло судно с украинцами на борту

«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников», - написал Андрей Сибига в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.