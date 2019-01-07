У черноморского побережья Турции затонуло судно с украинцами на борту

Четверо граждан Украины стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Россия) и направлялось в турецкий Самсун, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Украины в Турции Андрей Сибига.
«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников», - написал Андрей Сибига в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.
Ранее турецкое агентство «Анадолу» сообщило, что шесть человек стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова и направлялось в порт Самсуна; семерых удалось спасти.
Как сообщил Андрей Сибига, семеро спасенных доставлены в больницы города Самсун.
По данным «Дейли сабах», судно под панамским флагом перевозило уголь.