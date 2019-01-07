Пн, 7.01.2019
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У черноморского побережья Турции затонуло судно с украинцами на борту

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Черное море. Фото иллюстративное.

ФОТО: Alexei Pavlishak / Alexei Pavlishak/TASS

Четверо граждан Украины стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Россия) и направлялось в турецкий Самсун, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Украины в Турции Андрей Сибига.

«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников», - написал Андрей Сибига в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.

Ранее турецкое агентство «Анадолу» сообщило, что шесть человек стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова и направлялось в порт Самсуна; семерых удалось спасти.

Как сообщил Андрей Сибига, семеро спасенных доставлены в больницы города Самсун.

По данным «Дейли сабах», судно под панамским флагом перевозило уголь.

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