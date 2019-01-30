Сависаар прилетел в Нарву вместе с Олегом Гроссем

Олег Гроссь рассказал, что 22 февраля магазин его сети откроется в торговом центре Megamarket в Нарве. Пока предприниматель занимался делами в этом центре, Эдгар Сависаар обедал в находящемся здесь же ресторане AveNue. Во время обеда он пообщался с местными журналистами, но больше расспрашивал их об изменениях в городе, чем отвечал на вопросы сам.

Олег Гроссь прилетел в Нарву по своим делам на вертолете. ФОТО: Николай Андреев

По словам сопровождавшей Эдгара Сависаара Елены Вальме, отставной политик прилетел со своего хутора Хундисильма ненадолго, поскольку дома остался кот, которого нужно кормить.

Цель своего визита Эдгар Сависаар сформулировал так: "Встретиться с нарвскими журналистами. И ещё хотел посмотреть, как зимняя Нарва выглядит".

“Я о политике теперь совсем не хочу говорить. Я человек вне политики”, - сказал Сависаар в ответ на просьбу прокомментировать политическую обстановку в Нарве и республике. - Я сейчас на политику смотрю сверху, не только на нарвскую”.

Прокомментировать ситуацию в Центристской партии ее бывший лидер обещал только после выборов 3 марта. Но после многочисленных вопросов на эту тему передумал: пожалуй, он сможет выразить свое мнение еще до выборов, но разве что в нарвской газете для садоводов “Дачник”.

Свое мнение Эдгар Сависаар согласился высказать только о Яне Тоом.