В Париже десять человек погибли при пожаре, устроенном неадекватной жительницей дома

По словам представителя пожарной службы, количество погибших может увеличиться, поскольку на верхних этажах продолжается спасательная операция. В тушении пожара в 16-м округе Парижа принимало участие около 250 пожарных, справиться с распространение огня удалось лишь через пять часов. Жительница дома заявила, что пожар устроила женщина, проживавшая на втором этаже и страдавшая алкогольной и наркотической зависимостями. Именно она и была позже задержана. Власти подтвердили, что 40-летняя подозреваемая была известна службам психиатрической помощи, передает Newsru.com.

"Ее футболка дымилась, но она все равно пыталась поджечь все больше предметов", - цитирует Evening Standard источник в правоохранительных органах, присутствовавший при задержании поджигательницы. Женщину под охраной отвезли в больницу, где ее осмотрят психиатры. Возбуждено уголовное дело в связи с преднамеренным поджогом, повлекшим смерть людей.

В тот вечер, как рассказала жительница дома, женщина слушала громкую музыку, на что пожаловался ее сосед, пожарный по профессии. В ходе ссоры она якобы сказала: "Раз ты пожарный, то я подожгу дом". Пожар начался накануне вечером, быстро распространившись по двум этажам здания. Некоторые жильцы были вынуждены перелезть на крыши соседних домов, чтобы спастись от огня.

"Пожарные только приехали, и самым безумным в этой ситуации была их беспомощность, - рассказал Ouest France житель дома напротив. - У них были и машины, и раздвижные лестницы, но они ничего не могли поначалу сделать с огнем. Люди, также не способные повлиять на ситуацию, кричали с балконов". Это подтверждает и представитель пожарной службы. "Когда мы приехали, ситуация была похожа на апокалипсис. Люди кричали из окон, умоляя их спасти", - рассказал он.

Les premières photos de l'incendie rue Erlanger à #Paris sont impressionnantes. On voit que plusieurs étages ont été ravagés par les flammes.

Photos B. Moser / BSPP pic.twitter.com/rGb30Q0sUi — Hugo Puffeney (@puffeney) 5 февраля 2019 г.

В качестве предосторожности был эвакуирован прилегающий район, находящийся недалеко от Эйфелевой башни. По сообщению газеты Le Parisien, власти мэрии обязались найти жилье тем, кто остался без крова. Всего эвакуированы 60 человек, 20 из них обеспечат временным жильем, 40 жильцов остановятся у родственников.