Болельщики довели украинских биатлонистов

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная ответила болельщику, усомнившемуся в том, что она сможет выйти на высокий уровень.
«А вы знаете, что чувствует спортсмен, который отпахал на все 100% подготовительный сезон, отдавался по максимуму на тренировках, а потом организм дает сбой и он не может финишировать в гонках?
Не из-за своей прихоти или нежелания, а потому что сердце не может работать на максимальных оборотах дольше, чем несколько минут (я имею в виду действительно максимальные).
Я умею терпеть, всегда борюсь до конца. Но... Я человек, мой организм иногда тоже дает сбой. Я бы все отдала, чтобы побеждать и бегать наравне с лидерами. Для этого я тренировалась и готовилась. Но не все зависит от моего желания и моей работы. И хватит нас гнобить!
Дело даже не в критике или поддержке. Это мой путь, я его выбрала, и иду ним уже 20 лет. Мне не нужны жалость или чье-то одобрение. Только я знаю, сколько отдала спорту, и сколько работаю на результат.
Я тоже максималист. Поэтому до сих пор не сдалась, а выступала в этом сезоне на Кубке мира не из-за фамилии, а потому что выиграла контрольные тренировки, где четко заработала свое место в команде.
Ошибки были в подготовке. Теперь мы все дружно за это платим. Но никто из девушек не опускает рук. Все поддерживают друг друга, и каждая отдает себя биатлону до последней капли. Мы готовились 7 месяцев. Невозможно сделать кардинальное изменение в результате за один день. Но мы все равно работаем и верим», – написала Пидгрушная в Facebook.