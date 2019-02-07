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Болельщики довели украинских биатлонистов

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Ukraine's Yulia Dzhima, left, is congratulated by Ukraine's Olena Pidhrushna after taking first place in the Individual Women 15 km at the Biathlon World Cup event in Pokljuka, Slovenia, Thursday, Dec. 6, 2018. (AP Photo/Darko Bandic)

ФОТО: Darko Bandic / AP

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная ответила болельщику, усомнившемуся в том, что она сможет выйти на высокий уровень.

«А вы знаете, что чувствует спортсмен, который отпахал на все 100% подготовительный сезон, отдавался по максимуму на тренировках, а потом организм дает сбой и он не может финишировать в гонках?

Не из-за своей прихоти или нежелания, а потому что сердце не может работать на максимальных оборотах дольше, чем несколько минут (я имею в виду действительно максимальные).

Я умею терпеть, всегда борюсь до конца. Но... Я человек, мой организм иногда тоже дает сбой. Я бы все отдала, чтобы побеждать и бегать наравне с лидерами. Для этого я тренировалась и готовилась. Но не все зависит от моего желания и моей работы. И хватит нас гнобить!

Дело даже не в критике или поддержке. Это мой путь, я его выбрала, и иду ним уже 20 лет. Мне не нужны жалость или чье-то одобрение. Только я знаю, сколько отдала спорту, и сколько работаю на результат.

Я тоже максималист. Поэтому до сих пор не сдалась, а выступала в этом сезоне на Кубке мира не из-за фамилии, а потому что выиграла контрольные тренировки, где четко заработала свое место в команде.

Ошибки были в подготовке. Теперь мы все дружно за это платим. Но никто из девушек не опускает рук. Все поддерживают друг друга, и каждая отдает себя биатлону до последней капли. Мы готовились 7 месяцев. Невозможно сделать кардинальное изменение в результате за один день. Но мы все равно работаем и верим», – написала Пидгрушная в Facebook.

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