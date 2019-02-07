Болельщики довели украинских биатлонистов

«А вы знаете, что чувствует спортсмен, который отпахал на все 100% подготовительный сезон, отдавался по максимуму на тренировках, а потом организм дает сбой и он не может финишировать в гонках?

Не из-за своей прихоти или нежелания, а потому что сердце не может работать на максимальных оборотах дольше, чем несколько минут (я имею в виду действительно максимальные).

Я умею терпеть, всегда борюсь до конца. Но... Я человек, мой организм иногда тоже дает сбой. Я бы все отдала, чтобы побеждать и бегать наравне с лидерами. Для этого я тренировалась и готовилась. Но не все зависит от моего желания и моей работы. И хватит нас гнобить!

Дело даже не в критике или поддержке. Это мой путь, я его выбрала, и иду ним уже 20 лет. Мне не нужны жалость или чье-то одобрение. Только я знаю, сколько отдала спорту, и сколько работаю на результат.

Я тоже максималист. Поэтому до сих пор не сдалась, а выступала в этом сезоне на Кубке мира не из-за фамилии, а потому что выиграла контрольные тренировки, где четко заработала свое место в команде.