Фото, видео: победители конкурса "Бетонное строение года"

Организованный в нынешнем году в девятнадцатый раз конкурс «Бетонное строение года» проводится, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

На нынешний конкурс поступило 23 работы. На конкурс можно было представить переданные в течение 2018 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.

Специальный приз за идею и реализацию получили создатели малой архитектурной формы – Архитектона Pöörise.

ФОТО: In Nomine

Специальный приз за архитектуру – архитектор Мартин Аунин – за инновационное использование и экспонирование бетона при проектировании комплекса "отель - многоквартирный дом - офисное здание" по адресу Розени, 9/11 в Таллинне.

ФОТО: In Nomine / Tiit Veermäe

Специальный приз журнала «Ehitaja» получила фирма-строитель мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ – Haart Ehitus OÜ.

Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил проектировщик сооружений перекрестка Хааберсти – Järelpinge Inseneribüroo OÜ: Айвар-Оскар Саар, Свен Наадель, Мартин Мейнсалу, Прийт Пярн.

И, наконец, главный приз конкурса и звание лучшего бетонного строения 2018 года получило здание Эстонской художественной академии.

Приз за архитектуру: Kuu Arhitektid - Йоэль Копли, Койт Оялийв, Юхан Рохтла, Эйк Херманн.

Приз заказчику: Эстонская художественная академия.

Приз конструктору: Inseneribüroo Printsiip OÜ (Тыну Пейпман, Пирет Линдма, Андрес Сокк, Том Арула).

Приз за внутреннюю архитектуру: Pink OÜ (Тармо Пийрметс, Рауль Тийтус).

Генеральный подрядчик строительства: Astlanda Ehitus OÜ.

Приз за бетонные работы: Maru Betoonitööd OÜ.

Приз за бетон: Betoonimeister AS.

Приз за бетонные изделия: Framm AS, Paneelivabrik OÜ.

Приз за опалубку: Peri AS, Ramirent Baltic AS.

ФОТО: In Nomine

Жюри в составе известных эстонских архитекторов, конструкторов, инженеров, строителей и производителей бетона прокомментировало свое решение так: «Подходящее с архитектурной точки зрения функциональное совмещение нового бетонного здания и старых бетонных строений. В здании представлены бетонные конструкции времен довоенной Эстонской Республики, монтируемые железобетонные каркасы промышленного и административного зданий советского периода, а также новая современная часть. Бетонные поверхности выставлены на обозрение в большом объеме без скрывающей бетон отделки».

ФОТО: In Nomine

Председатель жюри Ааду Кана выразился более образно: «Здание Эстонской академии художеств - один из лучших примеров эстонской промышленной архитектуры 1920-ых годов, где беспорядочность помещений различных эпох соединена в почтенное, но при этом юное целое».