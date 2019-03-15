Пт, 15.03.2019
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Фото: на Сааремаа продается хутор по сладкой цене

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ФОТО: city24.ee

По мнению портала Kodustiil, этот объект привлекает не только своей стоимостью, но и чрезвычайно удобным местом расположения. 

Этот старый хутор расположен на западном побережье Сааремаа, в деревне Йыгела, на берегу моря. Из сохранившихся строений на территории хутора - старый амбар, покрытый тростниковой крышей и три фундамента, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee. Из-за этого предложение нельзя считать идеальным, но подкупает место расположения недвижимости.

ФОТО: city24.ee

Имеется электроснабжение, старый колодец полон воды, но его следует хорошенько почистить. Есть возможность и пробурить скважину. Канализация - выгребная. 

Историческая подъездная дорога идет вдоль берега, но наличие у будущих хозяев внедорожника приветствуется. 

ФОТО: city24.ee

Здесь можно устроить дачу, откуда вряд ли захочется часто уезжать на материк, тем более, что зимой это будет сделать трудновато.

ФОТО: city24.ee

Более подробная информация находится на портале City24.ee.

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