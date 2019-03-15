Фото: на Сааремаа продается хутор по сладкой цене

Этот старый хутор расположен на западном побережье Сааремаа, в деревне Йыгела, на берегу моря. Из сохранившихся строений на территории хутора - старый амбар, покрытый тростниковой крышей и три фундамента, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee. Из-за этого предложение нельзя считать идеальным, но подкупает место расположения недвижимости.

ФОТО: city24.ee

Имеется электроснабжение, старый колодец полон воды, но его следует хорошенько почистить. Есть возможность и пробурить скважину. Канализация - выгребная.

Историческая подъездная дорога идет вдоль берега, но наличие у будущих хозяев внедорожника приветствуется.

ФОТО: city24.ee

Здесь можно устроить дачу, откуда вряд ли захочется часто уезжать на материк, тем более, что зимой это будет сделать трудновато.

ФОТО: city24.ee