Фото: на Сааремаа продается хутор по сладкой цене

По мнению портала Kodustiil, этот объект привлекает не только своей стоимостью, но и чрезвычайно удобным местом расположения.
Этот старый хутор расположен на западном побережье Сааремаа, в деревне Йыгела, на берегу моря. Из сохранившихся строений на территории хутора - старый амбар, покрытый тростниковой крышей и три фундамента, написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee. Из-за этого предложение нельзя считать идеальным, но подкупает место расположения недвижимости.
Имеется электроснабжение, старый колодец полон воды, но его следует хорошенько почистить. Есть возможность и пробурить скважину. Канализация - выгребная.
Историческая подъездная дорога идет вдоль берега, но наличие у будущих хозяев внедорожника приветствуется.
Здесь можно устроить дачу, откуда вряд ли захочется часто уезжать на материк, тем более, что зимой это будет сделать трудновато.
Более подробная информация находится на портале City24.ee.