Фото: в Тарту в девятиэтажном доме вспыхнул пожар

Загорелись стоявшие на лестничной площадке верхнего этажа бытовой мусор, провода и мебель. По какой причине вспыхнул пожар, пока неизвестно. Но дым быстро распространился вниз, попав также в одну квартиру, где пострадал пожилой человек. Он был доставлен в больницу для проверки здоровья.