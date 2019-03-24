Вс, 24.03.2019
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  • Фото: в Тарту в девятиэтажном доме вспыхнул пожар

Фото: в Тарту в девятиэтажном доме вспыхнул пожар

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Сегодня около 13 часов спасателям сообщили, что в девятиэтажном доме на улице Анне, 53 в Тарту вспыхнул пожар, передает Tartu Postimees.

Загорелись стоявшие на лестничной площадке верхнего этажа бытовой мусор, провода и мебель. По какой причине вспыхнул пожар, пока неизвестно. Но дым быстро распространился вниз, попав также в одну квартиру, где пострадал пожилой человек. Он был доставлен в больницу для проверки здоровья.

Руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что спасатели потушили пожар и проветрили лестничную площадку. Сильные повреждения от огня остались между девятым и восьмым этажами.

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