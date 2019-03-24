Фото: в Тарту в девятиэтажном доме вспыхнул пожар

Сегодня около 13 часов спасателям сообщили, что в девятиэтажном доме на улице Анне, 53 в Тарту вспыхнул пожар, передает Tartu Postimees.
Загорелись стоявшие на лестничной площадке верхнего этажа бытовой мусор, провода и мебель. По какой причине вспыхнул пожар, пока неизвестно. Но дым быстро распространился вниз, попав также в одну квартиру, где пострадал пожилой человек. Он был доставлен в больницу для проверки здоровья.
Руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что спасатели потушили пожар и проветрили лестничную площадку. Сильные повреждения от огня остались между девятым и восьмым этажами.