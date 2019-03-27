Фото: как не стоит оформлять квартиру в стиле лофт

Лофт чаще всего ассоциируется с большим промышленным помещением - бывшим складом или заводским цехом, переоборудованным под офис или квартиру. Но сейчас этот стиль стал настолько популярным, что его пытаются воплотить даже в типовых квартирах. Как показывает практика, сделать стилизацию под лофт в малогабаритках удается весьма успешно. Главное – придерживаться некоторых правил и вовремя остановиться.

Ошибка №1: слишком много элементов стиля

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если вы не хотите превратить вашу квартиру в ангар или заводской цех, то помните о чувстве меры. Не нужно стремиться воссоздать атмосферу лофта целиком – достаточно сделать лишь несколько намеков: не стоит возводить полностью бетонные стены, вешать много промышленных светильников, заливать пол бетоном, оставлять кирпичную кладку без изменений, а потолок без краски.

Оформляя квартиру в стиле лофт, будьте предельно сдержанными: можно выделить одну стену кирпичом или штукатуркой под бетон, а остальные покрасить или использовать отделку ровной фактуры. Светильники в лофтовом стиле оставьте только над столом, а в других местах установите скрытое освещение с помощью встроенных источников света. Основная задача — подчеркнуть отдельные элементы стиля лофт, избегая перебора.

Ошибка №2: использование дешевой кирпичной кладки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если вы вместо голой кирпичной кладки планируете использовать ее имитацию, то экономить на этом точно не стоит. Лучше потратить время и деньги на поиски хорошего декоративного облицовочного кирпича. Не нужно экспериментировать со штукатуркой или покупать дешевую имитацию кирпичной кладки. Если вы используете декоративный кирпич, то он должен выглядеть так же натурально и живописно, как и настоящий.

Ошибка №3: низкий уровень потолка

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

В больших промышленных помещениях потолки всегда высокие – это одно из преимуществ стиля лофт. Но в типовых квартирах потолок трогать не стоит: не нужно его опускать, устанавливать металлические или деревянные балки. Если высота потолка не превышает трех метров, то его лучше не делить на разные уровни. Постарайтесь максимально сохранить высоту потолка и покрасьте его в белый цвет. Для стилизации квартиры под лофт потолок должен быть ровным и без лишних деталей.

Ошибка №4: обилие темной палитры

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Ценители стиля лофт часто выбирают мебель в винтажном стиле: к примеру, диван из темной потертой кожи, стол из состаренного мореного дуба, светильники из черного металла, темное дерево в отделке. Но тут очень важно не перетемнить. Если у вас стены из красного кирпича, а пол из темного дерева, то, чтобы не уменьшить пространство, необходимо его немного осветлить: к примеру, можно использовать светлую обивку дивана и светлый же текстиль. Это правило особенно актуально в типовых квартирах, где комнаты небольшие. Придерживайтесь разумных контрастов: если у вас темная мебель, то стены и потолок покрасьте в светлые тона. И наоборот.

Ошибка №5: отсутствие ярких акцентов

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Лофт-тематика в маленьких типовых квартирах смотрится порой очень камерно и неуютно. Важно не использовать нейтральные или монохромные цветовые гаммы в интерьере. Лучше всего сделать яркие цветовые акценты. Оттенков должно быть несколько. Пусть даже в сочетании красный-синий-желтый. Важно придать интерьеру немного уюта и жизнерадостности, чтобы атмосфера черных металлов, кирпича и бетона не давила на вас и не утяжеляла пространство.