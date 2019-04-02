Эстонские водители обеспокоили полицию: грядет масштабный рейд

В понедельник на территории Пыхьяской префектуры в разных ДТП пострадало восемь человек. В трех ДТП автомобили наехали на пешеходов, в одном ДТП – на велосипедиста. Например, на улице Сыле серьезно пострадала 59-летняя женщина, на которую автомобиль наехал на пешеходном переходе.

По словам руководителя центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, все эти ДТП объединяет общая черта – невнимательность. Практика показывает, что больше всего тяжелых ДТП происходит в хороших погодных условиях, что уменьшает бдительность водителей, скорости в то же время значительно вырастают. Кулламяэ призвал участников движения быть внимательными, чтобы не испортить весну самим себе или кому-то еще.