Ср, 3.04.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей

Силы обороны проводят учения на улице Магазини в Таллинне

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Учения Сил обороны. Иллюстративное фото.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Силы обороны в среду проводят учения в Таллинне на территории бывшей тюрьмы на улице Магазини.

Учения будут проводиться до воскресенья, военнослужашие бельгийской роты боевой группы НАТО в составе Первой пехотной бригады Сил обороны отрабатывают различные действия.

В учения принимает участие около 200 военнослужащих, в учениях применяется ручное огнестрельное оружие и иммитационные средства — дымовые гранаты, взрывпакеты и шумовые патроны, из-за которых на местности будут непривычные шумы. Шумовые средства планируется применять в период с 8 часов утра до 22, чтобы не нарушить ночной покой горожан.

Силы обороны обеспечивают безопасность горожан на время проведения учений.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ