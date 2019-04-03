Силы обороны проводят учения на улице Магазини в Таллинне

Силы обороны в среду проводят учения в Таллинне на территории бывшей тюрьмы на улице Магазини.
Учения будут проводиться до воскресенья, военнослужашие бельгийской роты боевой группы НАТО в составе Первой пехотной бригады Сил обороны отрабатывают различные действия.
В учения принимает участие около 200 военнослужащих, в учениях применяется ручное огнестрельное оружие и иммитационные средства — дымовые гранаты, взрывпакеты и шумовые патроны, из-за которых на местности будут непривычные шумы. Шумовые средства планируется применять в период с 8 часов утра до 22, чтобы не нарушить ночной покой горожан.
Силы обороны обеспечивают безопасность горожан на время проведения учений.