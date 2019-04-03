Ср, 3.04.2019
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Март Хельме не хочет быть министром иностранных дел

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Март Хельме.

ФОТО: SANDER ILVEST /

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме не хочет быть министром иностранных дел в новом правительстве, так как ему не нравится путешествовать, сказал член правления EKRE Хенн Пыллуаас.

«В принципе, он бы мог быть министром иностранных дел, поскольку у него имеется многолетний дипломатический опыт, но я знаю, что он не хотел бы этого, так как ему не нравится путешествовать», – сказал Пыллуаас в среду, выступая в интернет-передаче Otse uudistemajast на ERR, передает Rus.ERR.

Второй участник передачи, член Партии реформ Ханно Певкур отметил, что Март Хельме при этом баллотируется в Европейский парламент, на что Пыллуаас парировал, что евродепутат не должен постоянно ездить из дома в Брюссель, он может жить в Брюсселе.

Пыллуаас не пожелал назвать, какие министерские должности хотела бы получить партия EKRE в новом правительстве, создаваемом Центристской партией, «Отечеством» и EKRE, отметив, что это пока не оговорено.

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