Март Хельме не хочет быть министром иностранных дел

«В принципе, он бы мог быть министром иностранных дел, поскольку у него имеется многолетний дипломатический опыт, но я знаю, что он не хотел бы этого, так как ему не нравится путешествовать», – сказал Пыллуаас в среду, выступая в интернет-передаче Otse uudistemajast на ERR, передает Rus.ERR.