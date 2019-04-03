Белобровцев не пойдет в Рийгикогу: не хочу бросать свою работу на полпути

Курирующий вопросы образования, культуры, спорта и работы с молодежью вице-мэр Белобровцев сказал, что собирается продолжить работу в этих сферах, которые всегда нуждаются в дальнейшем развитии. По его словам, он не хочет бросать свою работу на полпути, так как привык все доводить до конца.

«Это было непростое решение, но я в итоге решил продолжить свою работу в Таллинне и не идти в парламент, - отметил Белобровцев. – Я проработал на должности вице-мэра менее полутора лет, и уходить сейчас, с моей точки зрения, было бы неправильно. У нас запущено множество разных проектов, есть много интересных идей, которые нужно непременно довести до победного конца – будь то упорядочение столичной сети образования, масштабная программа ремонта детских садов или строительство различных запланированных спортивных объектов. Для меня это важнее, чем определенная личная политическая стабильность на следующие четыре года».

Белобровцев упомянул, что в сложившейся политической ситуации крайне важно, чтобы интересы избирателей Центристской партии и ее ценности и идеалы были максимально защищены. И баллотировавшийся в Таллинне вице-мэр сможет наиболее эффективно это гарантировать своей работой именно на местном уровне.

«У нас в Таллинне сложилась сильная команда, которая до сих пор хорошо справлялась со своими обязанностями, и будет справляться и впредь. Надеюсь и верю, что доверившие мне свои голоса избиратели поймут мой шаг и одобрят его, - сказал Белобровцев. – Небольшим сюрпризом стало то, что целый ряд директоров столичных школ и детских садов, а также руководителей спортивных организаций и даже федераций видов спорта после парламентских выборов выразили надежду, что я все-таки останусь в городе. Это было очень приятно и немного трогательно, и в то же время придало мне смелости для принятия такого решения».